迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰？

【撰文／王榮旭】

2021年即將進入尾聲，選股仍須放眼明年元月，首周重頭戲CES展，儘管新變種病毒Omicron來襲，未來趨勢仍是不變，本次CES展除了新增航太技術與NFT項目，主要聚焦最夯議題如5G、AI自駕車、元宇宙等，尤其Facebook改名Meta後，未來擴增實境 (VR/AR)將是焦點之一，指標股宏達電10月最低點33.7元起漲，最高漲到97.3元，漲幅高達188%，儘管大漲一段後，股價以盤代跌維持強勢整理；元宇宙族群良性輪漲，近期漲勢最飆的光磊7月獲得大股東日亞化資金與技術，本業感測元件受惠車用及消費性市場成長，加上切入第三代半導體及元宇宙題材，未來想像空間大，10月股價29.3元起漲，12/27正式改名台亞，股價連飆2根漲停板，最高價到79.4元，至今漲幅達170%。

聯發科股價追平4月高點，開啟新一波行情

IC設計龍頭聯發科同為元宇宙概念股之一，元宇宙需搭載HPC、AI及網通晶片，聯發科已掌握關鍵技術搶搭商機，反觀國際大廠AMD、高通股價皆已大漲一段，聯發科股價才剛追平四月高點漲幅遠遠落後，再和其他高價IC設計相比，股王矽力-KY重回五千大關，明年EPS估90元，本益比仍高達55倍，股后信驊挑戰3500元關卡高檔整理，明年獲利估60元，股價接近60倍，聯發科今年EPS估67元，明年EPS估75元，維持雙位數成長，換算本益比僅15~16倍，相比之下本益比偏低；元宇宙題材飆風再起，對比指標股宏達電今年前三季仍虧2.87元，估計明年仍難轉虧為盈，雙題材台亞今年EPS估2元，明年估2.5元，本益比亦達30倍以上，聯發科本益比最低，明年維持高成長，外資、投信法人持續加碼，股價追平4月高點後，有望開啟新一波行情。