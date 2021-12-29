元宇宙會是光學廠的新機會嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

2016~2017年是光學鏡頭最風光的時候了，當時手機由單鏡頭增加到雙鏡頭，各個光學廠出貨倍增之外，加上當時的時空背景，手機普及率持續上升，因此各家光學廠紛紛大漲至少數被之上，而後來隨著汽車開始採用光學鏡頭，各家廠商又紛紛切入車用鏡頭行列，光學鏡頭廠的應用又更廣了，而今年到明年，光學鏡頭廠又有新的應用了，那就是VR、AR的元宇宙商機。

雙鏡頭→車用 →三鏡頭 →元宇宙

先前我特別介紹大眾控這間公司，技術切入AR HUD的車載系統，今年下半年以來股價由17元漲到最高98元，頗有當年光學鏡頭一飛衝天的氣勢，元宇宙是新的應用，將會是明年主流嗎？這將由消費者來埋單，上期我介紹騰輝-KY同樣卡到元宇宙商機，股價自九月開始整理至今，底部已經逐漸成形，今年初由62元漲到最高194元，現在135元有機會展開主升段行情嗎？

今年股王換人做，大立光股價從去年5000元跌到如今，今年最低跌破2000元，公司手機鏡頭切入中國手機廠商，股價歷經兩個月的整理，近期投信大買，股價重回2500元附近。投信同樣看好玉晶光，今年最低跌到370元，現在也漲到550元左右了，這兩檔都是光學鏡頭的指標，無論是在手機方面，或是元宇宙概念，其中我最看好的是亞光(3019)。

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