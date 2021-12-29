半導體展醞釀2022大行情

【撰文／張文赫】

上週PCB展12/21~12/23開跑，帶動PCB個股全面大漲，包括欣興(3037)續創歷史新高，金像電(2368)創下1998年8月以來新高，博智(8155)創下波段新高，楠梓電(2316)連續兩根漲停等。接下來由哪個族群接棒呢?蔡總統12/27出席國立清華大學半導體研究學院揭牌儀式，強調為了把握台灣在半導體產業的既有優勢，加速提升研發量能，培養高階人才，政府要讓產官學能夠更加緊密合作，以強化半導體產業下一代的競爭力，半導體使世界看到台灣，更是台灣的核心命脈，12/28~12/30國際半導體展正式登場，許多廠商準備好在2022年大放異彩，營運拚出新高峰，指數創下歷史新高後，半導體產業將一夫當關，帶領台股2022年奔向2萬點，本篇分析明年獲利成長的半導體上中下游公司，提供投資人參考。

成熟製程缺產能 先進製程靠台積電

從疫情爆發後，因為數位轉型再加上車用市場的崛起，引爆大量的IC需求，導致成熟製程缺產能，雖然筆電、電視、手機開始趨緩，但新的應用如AI、電動車、3D感測元件、元宇宙，對現在半導體發展會更加倚重，台積電董事長劉德音也說，元宇宙將取代智慧型手機、AR取代手機、VR取代PC，晶圓代工成熟製程的缺貨將會缺到明年底。

台灣因為有完整的半導體供應鏈，晶圓代工全球市占率65%，四大代工分工清楚，台積電主攻14奈米以下、聯電28奈米與22奈米，力積電40奈米以上，世界先進是8吋，已把市場分割明確，目前晶圓代工產能在未來1~2年全都包出去了，只留20%彈性運用。

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