瘋狂未來主義建構下 元宇宙、快速晶片傳輸股大成長

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，耶誕長假前，外資意外地捧場加碼台股，不但連續三天買進台股逾300億元，期貨空單同步減碼，而且新台幣也連續三天升值，台股真的叫好又叫座，投資人期待的萬八很快來臨，週五盤中高點來到18,039點，再創新高，但是比指數更重要的是選股，短線上依然以內資法人的中小型股為主，但中長線則要布局2022年的產業趨勢和業績。

預期明年全球景氣慢慢回升，通膨和升息是明年得面對的兩大怪獸，市場資金持續在尋找新的出海口以獲取更大的利潤，以防被通膨侵蝕，所以最近元宇宙、加密貨幣、NFT題材持續發燒，相關族群活蹦亂跳，因為現實世界無法滿足或避免的，在元宇宙中或許可以找到解決辦法。

全球科技巨擘積極加入元宇宙絕不是突發奇想，一定有其脈絡可循，微軟創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)已經預告，未來兩三年內全球大多數的虛擬會議都將轉往元宇宙發展，在元宇宙內大爆發。因此未來兩三年，相關的軟硬體，包括半導體、5G、AI、HPC、PC和電子零組件等各項需求、升級都會加速產生。

半導體的產能從疫情以來一直被強烈的需求追著跑，矽晶圓廠環球晶(6488-TW)2022年的碳化矽(SiC)、氮化鉀(GaN)產能預估均翻倍成長，但即便產能翻倍，甚至還沒裝機的產線，也都已經被訂單全包，整體趨勢價量齊揚，客戶簽的都是3～8年的長約，訂單能見度至2024年。12/16低檔時，我向大家推薦環球晶，漲幅已有7％，週四(12/23)股價正式帶量突破平盤整理區，站上所有均線，三大法人單日買超近2,000張，環球晶漲價效應預期在明年第一季發酵，股價精彩可期。

晶片市場同樣炙手可熱，聯電(2303-TW)將於明年第一季漲價之外，現在也傳出明年3月會再次調漲代工價格，預期兩次調漲後，主流28奈米的長約價格將站上3,200～3,400美元，首度超越台積電(2330-TW)相同製程的報價3,000～3,100美元，台積電是否也會被逼著宣布調漲呢？台積電高雄新廠址在政府協助下現在已經敲定，預計2022年動工，2024年量產，年產值估達1,576億元，有了新產能支援，台積電營運將大幅成長。

萬寶投顧陳子榕指出，12/17我為大家推薦聯電，股價已從62.1元漲至64.9元，未來股價仍舊看好。另外，12/14我同時為大家推薦載板廠欣興(3037-TW)和機構件廠鉅祥(2476-TW)，欣興股價再創新高至243元，獲利漲幅逾1成，後市仍有空間，拉回站買方；鉅祥股價則是連三日噴發，獲利漲幅逾2成以上，低檔布局股價拉升，就有好果子。

這些優質好股票，都是我精心挑選搭配趨勢、業績、籌碼，在股價低檔時，公開和大家分享，目的就是希望大家都能在投資路上能夠有個穩當的依靠，而不要盲目追尋，精疲力盡還慘遭套牢。

萬寶投顧陳子榕指出，最近高價股在大立光(3008-TW)激勵下輪番上演衝鋒秀，對於台股上攻有很大幫助，就在明年第一季，台股上看萬九機會很大，希望大家都能好好把握時機，跟著我在投資路上大豐收。

技嘉(2376-TW)受惠虛擬貨幣價格續穩高檔，顯示卡供不應求、且價格有支撐，顯示卡能見度達明年上半年，除了顯示卡之外，技嘉積極布局伺服器市場，預期明年有機會享有更高成長性。技嘉耕耘伺服器已久，不同於以承接大型資料中心伺服器為主的ODM大廠，技嘉伺服器走利基型市場，客層涵蓋政府、國防、研究機構、車廠等等，近年逐步開花結果，預計今年、明年伺服器出貨成長都會成長50％以上。

映泰(2399-TW)為板卡廠，受惠中低階主流需求的主板CPU供應恢復流暢，加上超微GPU漲價帶動映泰的顯卡獲利提升，映泰11月營收達3.58億元，創44個月來的新高，月增50.39％、年增77.35％，第四季營運淡季不淡，明年1月初CES大會，國際品牌晶片廠都將發表新的CPU和顯示卡，換機潮有望再推升映泰營運走強。

錸寶(8104-TW)為PMOLED(有機發光顯示器)廠商，錸寶看好電池儲能業務成長，隨著不斷電系統(UPS)出貨量放大，第三季能源事業比重已達三成，且因應半導體客戶擴廠需求，公司積極擴大產能，預期2022年UPS營收可望呈倍數成長，加上儲能自動頻率控制調頻服務(AFC)貢獻增加，明年能源事業營收比重將達五成。切入AFC(儲能自動頻率控制)，客戶為台電，將有望提升明年毛利率。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險