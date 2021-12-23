中華電信領航5G國家隊 開放網路生態系

【撰文／陳澤樂】

中華電信(2412.TW)配合國發會「亞洲.矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，除了在中華電信研究院建置5G開放網路端到端實網整合驗測環境，今年也和耀登(3138.TW)旗下 耀睿實驗室合作成立亞洲首個獲O-RAN聯盟認證（全球5個）的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，並將在明年和國產5G設備商合作，在桃園、臺南、高雄三地建置5G示範應用。

中華電信與耀睿合作的OTIC認證實驗室，讓國內5G網通設備業者不需遠赴國外，在位於桃園的OTIC實驗室就近驗測，驗測國產5G設備的一致性、互通性、效能，加上中華電信電信研究院的場域測試，獲得O-RAN聯盟與電信商的認證，協助國產5G設備業者走向國際。

桃園的OTIC實驗室自今年4月中開放申請以來，已有14家國產5G網通設備商提出申請，包括啟碁(6285.TW)、和碩(4938.TW)、台達電(2308.TW)、廣達(2382.TW)持股的 萊昂仕、宏達電(2498.TW)、光寶(2301.TW)、華碩(2357.TW)旗下亞旭、明泰(3380.TW)、中磊(5388.TW)、仁寶(2324.TW)、泰金寶(9105.TW)、鴻海(2317.TW)旗下 富鴻網、廣達(2382.TW)旗下雲達、智易(3596.TW)等，驗測國產O-RAN設備介接雲達、思科、Nokia、Nokia、Ericsson等業者的5G核心網路。

為了加速國內5G開放網路設備發展，12月初中華電信與耀睿實驗室在臺灣舉辦O-RAN聯盟第三次Global PlugFest 2021插拔大會，以測試不同品牌、種類的5G開放網路設備的互通性，共吸引32家國內外廠商參加，展現5G開放網路的生態系。

不只是提供國產5G開放網路設備的驗測環境，國內唯一參與O-RAN聯盟的中華電信，明年更將和國產設備商聯手，與縣市政府合作，明年6月底之前在桃園、臺南、高雄三地建立5個示範應用。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，目前國內5G專網應用仍以國際廠牌設備為主，為推廣國產5G開放網路設備，明年將和3縣市政府合作實證場域，使用國產的RU、CU、DU三種網元設備，不同於過去多在實驗環境測試，將在3縣市的實證場域環境進行測試。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信為國內首家加入國際O-RAN組織電信業者，今年執行「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，成功為國內網通業者提供安全可靠5G開放網路測試環境，協助國內廠商逐步落實國產5G網路關鍵技術自主能力，明年亦將於三處縣市場域進行開放網路應用服務實證，具體協助落實政府亞洲．矽谷計畫政策目標。

國發會龔明鑫主委表示，5G開放網路發展為「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」重要項目。期望透過中華電信建置5G開放網路驗測環境，驗證國產5G設備之安全性及可靠度，輔導台灣網通產業自主研發設備驗證測試，協助國產網通設備拿到關鍵認證門票，助攻接軌國際供應鏈。

其中在桃園市，明年將在桃園機場捷運A18站建置3D沈浸式體驗與全息投影，而在臺南市則會選定赤嵌樓建置WebAR應用，以5G開放網路傳輸，民眾只要使用手機或平板電腦掃描古蹟模型，就能獲得該古蹟的影音導覽內容。高雄市則以5G開放網路設備，結合路口感測、監控系統與AI辨識，為經常遭到入侵的輕軌建置防撞機制，另外也會以5G開放網路建置電競的示範應用，以5G的高速、低延遲支援電競比賽。

為鼓勵國產5G設備的發展，NCC今年擬定5G基地臺2年共155億元的補助條件，除了要求電信業者依所承諾建置的基地臺數量為基礎，對建置超過承諾的基地臺數量給予補助之外，還要求電信業者使用一定程度的國產5G設備，設定2023年達成4成採用國產基地臺的目標。