雙D迎新一波上升循環 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

根據往年美股耶誕節至隔年元月初上漲機率大，若美股表現強勢，台股大跌機會相對小，2021年以來，道瓊指數上漲15%，S&P500指數上漲23%，那斯達克指數上漲16%，費半指數上漲34%，美股今年漲多，年底賣壓調節正常，新變種病毒Omicron影響有限，新冠疫情至今已2年，新冠疫苗、治療藥物已發展相對成熟，對於病毒不像過往一樣一無所知，新變種病毒心理影響大於實質，倘若引發景氣復甦，FED投鼠忌器反而不那麼積極升息，除非有其他新利空，否則年底大盤估計高檔量縮整理，區間約在17500~18000，外資放假內資做結帳行情，中小股活蹦落跳，低價轉機股更值得留意。

美光財測優於預期，法人默默吃貨

法人年底買股票有些不只著眼年底作帳，而是布局明年業績有轉機的股票，今年電子股表現強勁，尤其半導體漲最多，但仍有部分類股還沒漲到，像是記憶體族群。DRAM價格第三季大跌，但跌幅已逐漸縮小，估計明年Q1~Q2將是谷底，明年第三季後價格望反轉向上，美光20日公布財報優於預期，並且對於明年展望顯現樂觀，美光10月股價已落底反彈三成，國內法人壓寶南亞科，尤其投信自11月積極買進，累計買超1.9萬張，投信11月亦積極買進華邦電，連兩月買進7.1萬張，兩檔股票不僅低基期，明年具有轉機味道，其中華邦電更具低股價，明年利基型DRAM跌價幅度可能低於標準型DRAM，今年全年EPS估3.3元，明年獲利上看4元，目前股價才30出頭，本益比不到10倍，股價近期均線糾結，偏多操作。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1469期】

延伸閱讀

以美光為例 陸行之認為券商升降評報告「參考就好」

投資總鋪師：鋼鐵水泥該挑哪一檔？下一波電子輪動到面板

智易是美國基建真正的受惠者

投資總鋪師：押寶Fed會後行情 法人大買這幾檔股票

相關新聞

中華電信領航5G國家隊 開放網路生態系

中華電信(2412.TW)配合國發會「亞洲.矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，除了在中華電信研究院建置5G開放網路端到端實網整合驗測環境，今年也和耀登(3138.TW)旗下

雙D迎新一波上升循環 該選誰？

根據往年美股耶誕節至隔年元月初上漲機率大，若美股表現強勢，台股大跌機會相對小，2021年以來，道瓊指數上漲15%，S&P500指數上漲23%，那斯達克指數上漲16%

布局有實質獲利的元宇宙題材股

櫃買即將創下2008年來的高點，當時高點落在238，如今在230點上下震盪，我想無論櫃買是否創高，投資人應該都能感受到股市熱錢湧入的氛圍。台股為淺碟市場，12月底外資準備放大假

IC設計比價 誰最有看頭？

2021年即將進入尾聲，外資陸續放假交由內資控盤，台股雖量縮至三千億以下，櫃買指數領先大盤創高，中小電子股熱度依舊，股性最活潑的IC設計仍是操作重心

本益比最低的伺服器好股

OTC創波段高，中小型股活蹦亂跳，類股族群快速輪動，電子股表現算是相當活潑，撇開題材股，幾輪下來，板卡、伺服器類股算是相對強勢的族群了

2022伺服器續成長 該買誰？

新冠疫情爆發改變了全世界的生活習慣，大家熟知的WFH商機受惠產業包括 PC/NB、電視、遊戲機及伺服器等，但在消費者近兩年多已購置PC/NB、電視、遊戲機等新機的情況下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。