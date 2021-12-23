雙D迎新一波上升循環 該選誰？

【撰文／王榮旭】

根據往年美股耶誕節至隔年元月初上漲機率大，若美股表現強勢，台股大跌機會相對小，2021年以來，道瓊指數上漲15%，S&P500指數上漲23%，那斯達克指數上漲16%，費半指數上漲34%，美股今年漲多，年底賣壓調節正常，新變種病毒Omicron影響有限，新冠疫情至今已2年，新冠疫苗、治療藥物已發展相對成熟，對於病毒不像過往一樣一無所知，新變種病毒心理影響大於實質，倘若引發景氣復甦，FED投鼠忌器反而不那麼積極升息，除非有其他新利空，否則年底大盤估計高檔量縮整理，區間約在17500~18000，外資放假內資做結帳行情，中小股活蹦落跳，低價轉機股更值得留意。

美光財測優於預期，法人默默吃貨

法人年底買股票有些不只著眼年底作帳，而是布局明年業績有轉機的股票，今年電子股表現強勁，尤其半導體漲最多，但仍有部分類股還沒漲到，像是記憶體族群。DRAM價格第三季大跌，但跌幅已逐漸縮小，估計明年Q1~Q2將是谷底，明年第三季後價格望反轉向上，美光20日公布財報優於預期，並且對於明年展望顯現樂觀，美光10月股價已落底反彈三成，國內法人壓寶南亞科，尤其投信自11月積極買進，累計買超1.9萬張，投信11月亦積極買進華邦電，連兩月買進7.1萬張，兩檔股票不僅低基期，明年具有轉機味道，其中華邦電更具低股價，明年利基型DRAM跌價幅度可能低於標準型DRAM，今年全年EPS估3.3元，明年獲利上看4元，目前股價才30出頭，本益比不到10倍，股價近期均線糾結，偏多操作。