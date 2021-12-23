布局有實質獲利的元宇宙題材股

【撰文／黃清照】

櫃買即將創下2008年來的高點，當時高點落在238，如今在230點上下震盪，我想無論櫃買是否創高，投資人應該都能感受到股市熱錢湧入的氛圍。台股為淺碟市場，12月底外資準備放大假，按往年慣例來看，接下來行情將由內資主導，集團、投信作帳早在前幾期就提醒投資朋友了，除了作帳行情要特別注意外，明年的題材也可以留意，題材股往往不需要看業績，因籌碼較輕，題材咬對股價就上去了，如先前我提到的大眾控，就是因為卡到車載+元宇宙AR HUD的題材，股價是下半年來最飆的妖股之一，近期雖然有所回檔跌破月線，不過明年題材也因此一窺全貌。

12月底～1月剛好面臨財報空窗期，加上今年過年放得早，因此題材股在這時候易受到資金青睞，不是沒有道理，不過，投資朋友仍要注意，沒有業績的股票怎麼上去怎麼下來，因此儘管題材對，我們仍要注意基本面及技術面，像營收、獲利是否成長？股價是否低基期？這些都是關注因素，元宇宙商機我並不看壞，本期介紹兩檔業績有成長、股價基期低的元宇宙概念股。

元宇宙使石英元件需求更緊

過去我曾多期看好石英元件產業，主要在於前陣子日本大廠股價大漲，而近期NDK的馬來西亞廠因持續性暴雨，工廠內部遭到汙泥水入侵，當地有兩座廠房淹水停工，後續復原將耗時不少時間，由於NDK的產品與台廠晶技(3042)及希華產品多有重疊，因此台廠也間接迎來轉單受惠。