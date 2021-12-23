IC設計比價 誰最有看頭？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

2021年即將進入尾聲，外資陸續放假交由內資控盤，台股雖量縮至三千億以下，櫃買指數領先大盤創高，中小電子股熱度依舊，股性最活潑的IC設計仍是操作重心，IC設計龍頭聯發科(2454)12月發表新晶片天璣9000規格和效能皆優於預期，外資紛紛調高投資評等，今年前三季獲利51.57元，全年預估67元，明年獲利上看75元，除此之外，明年Wi-Fi 6/6E普及化，先前聯發科WiFi晶片調漲兩成亦有助於毛利率提升，股價先前10月跌至年線後止跌，11月站穩千元後維持高姿態整理，隨時有機會挑戰前波高點1120元。

股王聯發科帶頭衝，IC設計良性輪漲

今年電子股繳出亮眼成績單，IC設計龍頭拉出比價行情，股王矽力-KY先前漲破五千大關最高衝到5490元後進入整理，股后信驊受惠伺服器進入旺季，加上新平台帶動，BMC晶片市況火熱，股價突破三千大關仍維持多頭力道。IC設計大漲行情燒得正旺，族群出現良性比價，法人鎖定智原、創惟作帳，IP股智原受惠聯電漲價有助權利金上升，加上ASIC出貨量上升，今年前三季EPS 2.72元，明年挑戰一個股本，本益比為IP股最低，投信高檔持續加碼，股價挑戰250元；USB控制IC創惟11月營收3.39億，營收連續6個月創高，今年前三季EPS 3.89元，全年獲利預估6～6.5元，明年業績看好逐季成長，獲利上看1個股本，投信高檔加碼，股價再創新天價到222元。

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