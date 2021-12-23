本益比最低的伺服器好股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

OTC創波段高，中小型股活蹦亂跳，類股族群快速輪動，電子股表現算是相當活潑，撇開題材股，幾輪下來，板卡、伺服器類股算是相對強勢的族群了，尤其近期伺服器概念股表現相當強勢，先前記憶體大廠、處理器大廠都透露，桌機、筆電、中國大陸品牌手機近期需求確實下滑，但伺服器需求始終強勁，特別是資料中心，美系三大雲端業者雲端業務營收年增40%，法人預估緯穎客戶明年需求年增10%至15%，將帶動營收同步成長。

股后信驊(5274)在這波IC設計回檔中，股價絲毫不退，反而率先創高，自截稿日股價最高已經來到3530元，帶起台股吹起伺服器風，信驊下游的偉潁(6669)，是少數100%營收來自雲端業務的供應商，近期股價也創下波段新高，最高漲到1115元，距離今年6月的歷史高點1150元，僅一步之遙，隨時都會創高，這也是第四季以來投信重點關照的股票之一。伺服器滑軌廠川湖(2059)股價近期也在高檔震盪，今年來漲幅67.68%，相當強勢，歷史高點516元，若以還原權值圖來看，股價早就創高，伺服器需求強勁，伺服器周邊也跟著水漲船高。

金像電11月營收創高 前三季賺過去年全年

上述高價股雖然獲利有成長，但股價確實已經長高了，一般投資人根本無法介入，低價的伺服器股我最看好金像電(2368)。金像電第四季營運表現淡季不淡，主要受惠於產品組合好轉，除伺服器相關訂單持平，Whitley平台占比增加及交換器、筆電等產品訂單維持高檔外，部分成本上揚壓力也可轉嫁，但需觀察客戶實際拉貨項目及數量。展望明年，由於英特爾預計第二季推出Eagle Stream平台，預估搭配的伺服器板單價增加30～50%，毛利率增加10～15%，這部份可望成為金像電明年主要成長動能，加上考慮到第一季伺服器板及商用筆電板訂單量大，營運可望延續今年第四季的高峰，使第一季表現淡季不淡嗎？值得關注。

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