2022伺服器續成長 該買誰？

【撰文／莊正賢】

新冠疫情爆發改變了全世界的生活習慣，大家熟知的WFH商機受惠產業包括 PC/NB、電視、遊戲機及伺服器等，但在消費者近兩年多已購置PC/NB、電視、遊戲機等新機的情況下，短期內的購機或換機需求將大幅降低，加上代工廠面臨短料缺料影響，即便有新訂單，總產量也不見得會增加，WFH商機已經結束。相較於消費性電子需求減弱，伺服器產業反而繼續受惠商機，因為無論混合工作、學習的新生活型態，線上影音、遊戲、元宇宙、加密貨幣的趨勢，以及企業走向數位轉型，擁抱雲端服務比重及範圍更廣，帶動雲端服務及運算的需求，進而帶動伺服器的建置需求，2022年的伺服器產業持續成長。

目前台股13千金中，股后信驊(5274)就是伺服器遠端管理晶片(BMC)的供應商，股價3530元，創下歷史新高，而負責伺服器代工的緯穎(6669)股價創下波段新高1115元，距離歷史新高1150元不遠，整體伺服器族群獲利不斷上修，本益比持續拉升，相關個股明年值得期待。

大型雲端服務商資本支出雙位數成長

伺服器產業在2021年面臨缺料以及東南亞疫情供給受限，無法滿足整體需求，許多訂單都遞延至2022年，由於伺服器建置屬於剛性需求，2022年下半IC缺料逐漸緩解趨勢下，將有遞延出貨的效應。目前全球超大型資料中心建置區域仍以美國為主，約佔39%，主要業者包括亞馬遜、Google、微軟及Meta，而目前中國大陸則佔約10%，主要廠商為百度、阿里巴巴、騰訊及字節跳動。另外，預期2022年Intel及AMD都將推出新一代的伺服器CPU，初期仍將以美系雲端資料中心為第一波導入的業者，中系雲端資料中心及品牌廠商預計將晚1~2季導入。根據研調機構指出，2022年美國及中國7大雲端服務商資本支出年增12%，雙位數成長，雲端業者大型資料中心建置伺服器需求同步向上，其中成長性最大來自Meta，2022年資本支出將落在290億~340億美元之間，年增率達53%~79%，主要用於資料中心、伺服器及網路基礎建設。