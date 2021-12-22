外資回歸可望挑戰萬九 迷音股可望掀起投資熱潮？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，為了對抗日益嚴重的通膨，美國聯準會(Fed)決定加快Taper(縮減購債)和升息的腳步，英國隨後也宣布再升息0.15個百分點，台灣央行在利率連七凍之後，現在總裁楊金龍也說：「去年降的一碼會適時調回來」。全球為了壓制通膨這個大怪獸全部動起來，明年經濟無異將朝向緊縮方向。

而全球資金為了迎接升息已開始尋求避險管道，彭博資訊(Bloomberg Intelligence)大宗商品資深分析師麥可隆(Mike McGlone)就預告，明年黃金價格會突破2,000美元，比特幣則會衝破10萬美元，而就在今年11月，比特幣一度來到歷史新高價位69,000美元。

雖然近期加密貨幣的走勢漲跌不一，但全球的關注度有增加的趨勢，最有名的當然就是狗狗幣(DOGE)的頭號粉絲：特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)，他近日在推特說將開放狗狗幣購買特斯拉商品；知名社群軟體Instagram(IG)也持續開發NFT(Non-fungible tokens，非同質代幣)市場；臉書(Meta)執行長祖克伯(Mark Elliot Zuckerberg)的妹妹也發現市場對犬系迷因幣接受度超乎預期，像是柴犬幣(SHIB)今年以來漲幅已經高達61,728,116％，總市值來到214億美元，有望成為加密貨幣主流。

萬寶投顧陳子榕指出，當然，投資加密貨幣要承受的風險很高，預期在加密貨幣的熱度持續下，相關的板卡、遊戲族群未來業績都將順勢成長。主板廠華擎(3515-TW)擺脫越南停工影響，11月營收重返正軌達19.46億元，MoM、YoY雙成長，產能滿載情況至少延續到明年6月，預期明年各產品線都會同步成長，其中顯示卡、伺服器、工業電腦(IPC)應該都會有「高雙位成長」，華擎近日也跨足電競顯示器，有望成為未來營運新動能。我在11/30為大家推薦華擎，股價當時才231.5元，近期已創歷史新高至291元，獲利25％。

此外，美國消費性電子大展CES下個月就要登場，品牌晶片大廠包括輝達(NVIDIA)、英特爾(Intel)、超微(AMD)都將推出新的顯示卡和處理器，台系PC品牌和板卡廠股價也有望跟隨再衝一波。

本週耶誕長假就要展開，外資已陸續放鬆心情準備度假，現在是內資當道，投信將會全力把握最後階段衝刺季底、年底作帳，因此近期有業績成長性的中小型股將是盤面焦點，像是IC載板廠欣興(3037-TW)因應市場端的需求持續湧現新商機，欣興再上修明年資本支出，由297.3億元增加至358.58億元，預期高階載板未來幾年都是供不應求，業績有望逐年成長至2026年。

萬寶投顧陳子榕指出，我在12/14和大家分享欣興，股價近日又再創歷史新高至231.5元，推薦後累計漲幅近8％，欣興第四季營收淡季不淡，股價目前維持強勢格局，未來隨營收獲利公布股價還有上漲空間。

進入聖誕與農曆年旺季，台股操作仍以選股不選市為王道，控制資金成數求利潤極大化，提供三檔潛力股給大家參考：

技嘉(2376-TW)因全球加密貨幣夯，推升顯示卡需求吃緊，技嘉11月營收118.35億元，創歷史次高，累計前11月營收1,142.14億元，年增46.62％，全年EPS上看20元，大幅超越去年EPS 6.88元；而明年品牌晶片大廠將陸續推出新的顯示卡和處理器，預料將帶動PC和板卡換機潮，技嘉明年營收有望維持雙位數成長；法人10月以來買超技嘉逾58,000張，目前本益比只有9倍，在營收獲利成長下股價將有向上空間。

麗台(2465-TW)為板卡廠，去年取得輝達(NVIDIA)雲端運算主機DGX A100代理權，搭配自家開發的AI工作站和伺服器，該業務今年貢獻營收15億元，較去年大幅成長10倍，明年目標挑戰25億元，近期再拿下輝達AI虛擬協作模擬平台Omniverse亞太代理權，大啖元宇宙商機；麗台持續開發AI相關產品，包括工業自動化的軟體管理系統、TWS、血氧機，目前TWS的SiP模組已開始出貨日本，預估明年出貨100萬套；預期今年全年營收上看88億元，年成長近100％。

增你強(3028-TW)為IC零組件通路商，累計前11月營收382.18億元，年增23.74％，累計前三季EPS達3.25元，超越去年全年EPS 2.21元；股價近日來到34.85元，創19年來新高，技術線型呈多頭走勢，本益比只有8倍，過往配息比重高達7成，預估殖利率接近10％，法人自11月以來買超逾4,200張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險