投資總鋪師：鋼鐵水泥該挑哪一檔？下一波電子輪動到面板

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，2021年以來，美股道瓊大漲4700多點，漲幅15.5%；中小股指數S&P500漲更多，幅度達23%；最會漲的莫過於費城半導體大漲34.5%，漲幅是道瓊的兩倍多。所以到了年底，美股陷入震盪正常，12月以來難免有一些獲利了結的賣壓出籠，除非有更新的利空，否則美股高檔整理走勢並沒有變。台股與美股連動，即使再破月線，估計大盤仍不脫離17500點~18000點的箱型區間整理。

外資陸續放年假，偏空調節台股，只要沒有發生連續性大跌，內資主導盤勢就會點火個股拉抬年底績效。上周以來外資賣超上市股票430億，但國內投信則買超173億，若這樣的趨勢沒有變，這個月投信可望創下近1年半以來買超金額最大的單月。外資投信在年底一空一多的操作之下，難以指望大盤有大行情，但內資法人全力做多拚年底績效，個股行情就有很大發揮空間。

在美股震盪之下，高基期電子股遭到調解壓力比較大，但先前看好雙D具有低基期、低本益比與高轉機的優勢，拉回反而的是機會。例如，面板上游零組件驅動IC聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)與天鈺(4961)都有見到法人的影子。

友達(2409-TW)旗下驅動IC大廠瑞鼎(3592-TW)將於2022年元月轉上市，比價效應已經悄悄展開，估計今、明年瑞鼎與聯詠EPS將往60元靠攏，兩者股價都只有500多元，本益比低於10倍，是IC設計中本益比最低的一群。

面板第三季報價雖然急跌，驅動IC在晶圓產能吃緊之下，價格並沒有的空間，但驅動IC族群卻整理了大半年的時間，有的股價修正幅度甚至高達5成，如今面板價格跌幅收斂，晶圓代工產能依舊供不應求，法人選在此時回補面板，不僅是著眼年底作帳，領先卡位明年雙D新一波上升循環的味道很濃厚。而驅動IC股王爭霸，將帶動同族群矽創與天鈺比價空間拉大。

天鈺除了面板驅動IC及電源管理IC明年可望再調漲價格之外，天鈺是全球第三大電子標籤驅動IC供應商，2022年市占率還會提高。而第二大供應商是晶宏(3141-TW)，估計今年EPS約10元、明年上看12~15元，12/20收盤價226元；天鈺估計今年EPS 34~37元、明年上看45~50元，天鈺的EPS是晶宏的2倍，但股價卻只有相差20元，實在委屈。

萬寶投顧王榮旭強調，電子不是沒有行情，而是輪動。傳產、原物料具有低基期、低本益比的優勢，暫時接棒上漲。內資法人也只有針對鋼鐵、水泥有族群性的買盤，其餘都是單兵點火。

鋼鐵股中鴻、中鋼量大好進好出，成為內資法人重兵介入的對象。但鋼筋股豐興(2015-TW)與東和鋼鐵(2006-TW)股本較小，股性反而更活潑，受惠國內房地產市場爆發與台積電等廠房擴增，訂單能見度已經達到2022年底，成為內資法人點火的對象。

而水泥股也有越買越多的趨勢，其中國產(2504-TW)是國內混凝土龍頭廠，是台積電擴廠主要供應商，近期受惠混凝土價格上漲趨勢，前年EPS 0.8元、去年倍增到1.9元、估計今年達到 2.3~2.5元，明年則上看2.5~3元，EPS逐年上升，和南港6500坪都更案在2022年就要動工，潛在再開發利益達到300億，業內外皆具想像空間，後勢看好。

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