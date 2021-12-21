蔡明彰觀點：Omicron大海嘯來襲 航運、顯卡、遊戲逆勢表現

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，預計當前情勢研判台股短期有高點，中期會修正，在明年元月底農曆封關前，台股仍有機會攻上萬八，但聯準會升息時點若提早到5月或3月，明年第一季出現高點後，台股將迎來一波中期回檔。

兩個原因將使歐美股市聖誕節前後進入進一步修正，壓抑台股暫時無法挑戰萬八關卡。

首先的原因是全球升息潮，聯準會只是加快縮減購債，但為了紓解高通膨壓力，全球多數央行已經準備升息了，英國突襲式升息，俄羅斯今年第七度升息，全球央行轉鷹，立刻敲響資本市場警鐘。

第二個原因是聯準會12月15日FOMC會議的當週，全球債券基金出現2020年4月以來最大規模流出，表示新冠疫情爆發後，債券型基金的資金行情將結束，其實仔細看俗稱垃圾債的高收益債更早在11月下旬到12月初的短短兩週內贖回60億美元，規模創下疫情以來最大。

萬寶投顧蔡明彰強調，當全球債券型基金資金大舉流出，下個必然是股票型基金。看來股票型基金在今年底前，有些人採取獲利了結，基金經理人一方面聖誕休假，另一方面結帳。

外資對台股短線調節，最大權值股台積電(2330-TW)被迫回測季線及半年線，並不是基本面問題，而是股票型基金的資金流出。

Omicron病毒的大海嘯來了，尤其歐美國家最嚴重，英國施打兩劑比例已有70％，但目前一天新增確診逾5萬人，其中1萬人是Omicron。荷蘭全境封鎖，為歐洲第一個國家。法國巴黎取消跨年煙火，意味龐大商機泡湯。美國兩劑施打率近7成，但現在一天新增確診13萬人，雖然美國不會重回封鎖，而打擊經濟復甦，但恐怕為了防堵Omicron疫情擴散，適當的管制難以避免。

大多數公司員工仍是居家工作，外出旅遊、餐飲有所限制，Omicron疫情威脅擴大，衝擊需求端、勞動力及產能三方面。

最近研究顯示，有些疫苗對Omicron完全無效，因此急需施打第三劑，可是全球打第三劑目前僅4％比例，最樂觀也需要1～2個季度，供應鏈缺口才有希望和緩，而徹底修復需要更長時間。

萬寶投顧蔡明彰強調，大致而言，Omicron對需求端的衝擊沒有比供給端的衝擊大，所以會進一步加大全球供需的缺口，造成高通膨的時間更長，台股有兩個部分的供需缺口擴大，晶片及航運，未來大盤挑戰萬八，仍需要看這兩個族群表現。

即便國際航運塞港問題會在2022年下半年得到改善，但物流需求刺激下，運價難以大幅下降，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)估計2022年上半年單季EPS保有15元以上水準，越接近明年第一季召開董事會宣佈股息，貨櫃三雄股價越有衝刺力。

近來散裝運價重挫主因年度即將結束，大多數船舶簽明年合約，閒置的運力年終降價大促銷，使船舶換約後運價都高於今年水準，今年高EPS的散裝輪，明年仍有成長空間，因此可注意一個特別現象。

上週BDI重挫23％，今年散裝輪族群預估EPS最高的慧洋-KY(2637-TW)，前三季EPS 6.87元，估全年10～11元，股價卻逆勢大漲15％，創波段高點並站上所有均線，因為慧洋-KY明年近半數船舶換約，運價還會上漲50％。

然而Omicron影響下，明年全球通膨的結構將有重大改變，今年通膨主要是原油為首的大宗商品拉動，運送鐵礦石、煤炭的海岬型運價漲最凶，但現在也跌最大，已暗示明年通膨推手不會是大宗商品了，取而代之是薪資上漲，使餐飲為首的服務業轉嫁給消費者的通膨，所以載送農產品黃小玉、棉花的中小型散裝輪才是明年選股焦點。

台股中小散裝輪EPS最高、盈利率最佳是慧洋-KY及四維航(5608-TW)。四維航今年EPS預估8元與慧洋-KY差距2元，但股價差距4成以上，主因是四維航辦理現金增資，被賣老股認新股壓住，但下週現增繳款結束，本益比6倍的低估將會獲得改善。

海運緊張連動空運價格大漲，創歷史高點，航空公司大搶空運商機，不少飛機拆除客艙座椅，改裝載貨物，長榮航(2618-TW)就有33架客改貨，使10～11月營收創高，但大陸民航局以安全理由禁止客改貨，於2022年1月1日起生效，造成空運運力減少，運價再上漲，而大量訂單轉向台灣航空雙雄，華航(2610-TW)受惠空運價格上漲，第三季EPS 0.51元，估第四季1元，全年估1.2元，明年更上看2.5元。

萬寶投顧蔡明彰強調，Omicron疫情使全球民眾居家娛樂商機也增加，遊戲電競相關的股票有機會發動一波攻勢。現在顯卡需求不再是比特幣虛擬貨幣的挖礦，而是來自遊戲，華擎(3515-TW)、技嘉(2376-TW)創新高後，麗臺(2465-TW)今年EPS估8元，本益比不到10倍，週一攻上漲停開始轉強。去年同一時間法說會後，連漲三支停板，當時價位不到30元，今年最高漲到98元。

最近遊戲股炒作元宇宙NFT題材，但這方面不會實際增加營收，但週一漲停是智冠(5478-TW)、宇峻(3546-TW)。智冠前三季EPS 5.25元，全年估7.1元，本益比15倍。宇峻前三季EPS 5.2元，全年估6.6元，本益比15倍，顯然開始熱身實際有營收的遊戲股。智冠、宇峻是遊戲股，本益比較低，又都有高配息、高殖利率，估明年殖利率逾5％。

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