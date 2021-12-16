快訊

羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

投信加碼股 趨吉避凶

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

最近因為台股萬八關卡遲遲無法攻克，加上美國股市等待FED決策會議，使得台股呈現量縮回檔的格局，操作難度大幅增加，盤面缺乏主流，常常前一天的強勢的個股，隔天都沒有表現甚至殺低，漲勢非常不連續，外資即將去過聖誕節假期，內資成為盤面上的主導，而投信加碼的個股通常基本面優異，又有投信買盤護身，是到農曆年前投資人進可攻退守的指標。

但是一般人選擇投信加碼股，都會用買超張數統計，我認為很容易失真，畢竟投信的績效也是以新台幣計價，所以應該以買超金額計算比較準確，這邊整理出投信最近10個交易日(12/1~12/14)買超金額中，值得注意的中小型個股給大家參考。

買超第一名技嘉

根據統計在這10個交易日中，買超第一名是技嘉(2376)，一共買超了超過18億，而且從12/8連續買超5天，是近期加碼最積極的個股，技嘉今年在主板、顯卡及伺服器等三大業務齊揚下，單月營收多有站上百億元，創同期新高表現。在來自顯卡的超額利潤加持下，前三季累計稅後淨利翻倍，年增逾194%、達96.38億元，EPS超過15元，已超越過去歷年度表現。技嘉11月再以118.35億元站上歷史單月次高，預期第四季將擺脫主板廠傳統淡季影響。對明年展望技嘉亦釋出樂觀看法，尤伺服器及筆電都將大幅增長。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1468期】

延伸閱讀

台股吸引KY公司掛牌 具優勢

經濟日報數位訂閱亮點 台股擂台明星賽掀熱戰

五檔台股ETF 含金量高

美股收黑台指期結算 法人：台股尾盤恐震盪

相關新聞

上任19年股東報酬翻23倍 南六董座黃清山當選港都會會長

國內不織布大廠又有「面膜大王」之稱的南六(6504.TW)董事長黃清山2002年上任至今，股東報酬率成長2313％，此績效在全台上市櫃公司CEO(執行長)中排名第9

投信加碼股 趨吉避凶

最近因為台股萬八關卡遲遲無法攻克，加上美國股市等待FED決策會議，使得台股呈現量縮回檔的格局，操作難度大幅增加，盤面缺乏主流，常常前一天的

公投新變數 影響2022選股新方向？

美股近期震盪加劇，讓全球股市跟著膽戰心驚，操作難度越來越高，女股神凱瑟．伍德(CathieWood)也跟著翻船，曾經讓伍德聲名大噪的方舟創新ETF

智易是美國基建真正的受惠者

台股挑戰萬八大關壓力仍大，指數退回月線整理並非壞事，不少個股早已領先壓回月線，甚至跌到季線整理，儘管11月CPI指數比去年升至6.8%，估計可能是近期高點，主要是物價因疫情高漲

兩檔低基期汽零股營收轉強

櫃買持續創高，但加權指數卻遲遲跟不上，外資策略是拉中小出權值，外資在期貨避險口數非常多，淨空單已經高達26000口，再過兩週就是聖誕假期了，每年上演的土洋對作

11月營收創高股出列

美國Fed本周召開決策會議，宣布資產購買計畫將加速退場已幾成定局，目前市場大多預期，Fed將在明年中開始升息，全年將升息2至3碼，從150億美元擴至300億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。