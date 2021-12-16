投信加碼股 趨吉避凶

【撰文／張文赫】

最近因為台股萬八關卡遲遲無法攻克，加上美國股市等待FED決策會議，使得台股呈現量縮回檔的格局，操作難度大幅增加，盤面缺乏主流，常常前一天的強勢的個股，隔天都沒有表現甚至殺低，漲勢非常不連續，外資即將去過聖誕節假期，內資成為盤面上的主導，而投信加碼的個股通常基本面優異，又有投信買盤護身，是到農曆年前投資人進可攻退守的指標。

但是一般人選擇投信加碼股，都會用買超張數統計，我認為很容易失真，畢竟投信的績效也是以新台幣計價，所以應該以買超金額計算比較準確，這邊整理出投信最近10個交易日(12/1~12/14)買超金額中，值得注意的中小型個股給大家參考。

買超第一名技嘉

根據統計在這10個交易日中，買超第一名是技嘉(2376)，一共買超了超過18億，而且從12/8連續買超5天，是近期加碼最積極的個股，技嘉今年在主板、顯卡及伺服器等三大業務齊揚下，單月營收多有站上百億元，創同期新高表現。在來自顯卡的超額利潤加持下，前三季累計稅後淨利翻倍，年增逾194%、達96.38億元，EPS超過15元，已超越過去歷年度表現。技嘉11月再以118.35億元站上歷史單月次高，預期第四季將擺脫主板廠傳統淡季影響。對明年展望技嘉亦釋出樂觀看法，尤伺服器及筆電都將大幅增長。