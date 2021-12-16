公投新變數 影響2022選股新方向？

【撰文／陳子榕】

美股近期震盪加劇，讓全球股市跟著膽戰心驚，操作難度越來越高，女股神凱瑟．伍德(CathieWood)也跟著翻船，曾經讓伍德聲名大噪的方舟創新ETF，從今年2月高點以來，累計跌幅已經擴大至40%，如果當中再扣掉特斯拉股價漲幅的貢獻，這檔ETF跌勢其實比帳面呈現的更嚴重。

方舟創新ETF主要聚焦在「破壞式創新」標的，裡頭很多企業根本都還沒賺錢，股價在做夢行情中起飛，可是一旦遇到疫情、減債、升息等亂流，股價波動自然就會變大，這也意味持股直接暴險在高估值中。

台股攻前高一樣面臨高檔震盪，最近在投信操作上就可以看到法人換股動作加大，從11月底以來，投信賣超櫃買18.85億元，轉進集中市場買超41.99億元，買超個股又以大型權值股較多，包括長榮(2603)、元大金(2885)、宏碁(2353)、聯電(2303)、南亞科(2408)、萬海(2615)、陽明(2609)、友達(2409)、台泥(1101)、欣興(3037)，顯然法人布局上回歸基本面，著墨在企業高現金殖利率、低基期、營運大多頭的族群個股。

台積電本週四(12/16)將除息2.75元，按照往例外資會先卡位參與除息，不過週三(12/15)台指期結算，短線拉回，中長線在台積電漲價效應年底發酵後，更多會反映在明年第一季，中長線看多展望不變。此外，台積電積極在先進製程上擴產，預估2022年資本支出會上調至330~350億美元，整體營運表現會優於同業，因此，台積電的填息之路樂觀看待，也有望拉抬台股向上。