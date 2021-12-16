智易是美國基建真正的受惠者

【撰文／王榮旭】

台股挑戰萬八大關壓力仍大，指數退回月線整理並非壞事，不少個股早已領先壓回月線，甚至跌到季線整理，儘管11月CPI指數比去年升至6.8%，估計可能是近期高點，主要是物價因疫情高漲，新變種病毒Omicron並無大家想像嚴重，根據研究報告顯示，施打第三劑有助於提升病毒保護力，過去因無疫苗問世，市場對新變種病毒出現易過度反應，如今疫苗施打率逐漸普及，影響物價指數將不如過往，原油、布蘭特原油、西德州原油於11月見高後回檔一成，供應鏈短缺亦和疫情相關，未來疫情趨緩，CPI指數降溫指日可待，至於大盤底部越墊越高，指數突破11月高點小拉回，待短線籌碼、融資浮額沉澱後將有望往上攻。

伺服器需求暢旺，相關供應鏈雨露均霑

今年網通族群因IC缺料影響，網通與PMIC晶片大缺導致出貨延緩，最快到明年有望改善，在HPC、AI、5G帶動下，伺服器及資料中心佈建需求持續暢旺，加上伺服器平台轉換，相關網通供應鏈值得留意，CCL台光電近年來布局網通產品，伺服器Whitley平台市占率較上一代有所提升，新一代Eagle Stream層數更多，帶動出貨量成長，股價創下293元新高後維持高檔整理；伺服器導軌製造大廠川湖同樣受惠伺服器平台轉換，今年獲利估2個股本，隨著二廠加入後有助於推升業績，明年獲利上看25元，股價來到500元價位準備挑戰歷史新高516元；伺服器代工廠緯穎同樣受到缺料影響，7月份最高漲到1150元後跌到年線以下759元，為了因應缺料現況，緯穎拉高備料庫存水位，11月營收已見好轉，單月營收205.5億歷史次高，帶動股價重回千元以上，今年年底馬來西亞自有組裝廠開始動工，最快2023年啟用，後勢看好。