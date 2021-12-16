兩檔低基期汽零股營收轉強

【撰文／黃清照】

櫃買持續創高，但加權指數卻遲遲跟不上，外資策略是拉中小出權值，外資在期貨避險口數非常多，淨空單已經高達26000口，再過兩週就是聖誕假期了，每年上演的土洋對作，今年又再度上演，投信第四季買超的個股，到現在股價都還表現很強勢，台股能否創高不重要，類股輪動快速，拉回找買點。

最近台股高點持續震盪，市場追高意願不高，高價股出現做頭跡象，股王矽力跌破季線，高價IP、IC設計股普遍走跌，這類股票有高獲利也有高本益比，但如果明年成長幅度下滑，本益比就會下調，儘管擁有高獲利，目標價仍然受到影響而降評。反而，我觀察最近漲幅較大的族群，就是低價股了，尤其尤其是我特別看好汽車零組件類股基期低、股價高，今年獲利普遍成長，明年因應需求還會更好，汽車股剛從谷底復甦，獲利成長性較大、也較有延續性，高獲利配合低本益比，在下殺的盤勢較能進可攻退可守。

車用晶片短缺緩解 車廠開始回補庫存

今年因為車用晶片短缺，汽車零組件出貨動能趨緩，但下半年開始，車用晶片供貨開始步入軌道，零組件廠的出貨動能也明顯轉強，麗清11月營收就繳出單月次高的水準，單月營收6億元，年增26%、月增69%，最主要是因為10月訂單遞延認列，10月營收3.55億元，平均下來10、11月也有4.77億的水準，也算是營收高標了。除此之外，受惠新車應用LED車燈滲透率提升，公司提到，主要客戶在第四季汽車傳統旺季下催動拉貨力道增溫，包括別克GL8、大衆朗逸、邁騰及BMW X1全球車款等車款訂單大量出貨認列營收，創造麗清LED車尾燈模組的出貨暢旺所致。麗清將持續與既有之一階車燈廠維持緊密合作，亦有三立車燈、海拉車燈與ZKW等新合作夥伴加入，共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術，擴大接單量能，有助創造公司保持良好訂單能見度，目前麗清新能源車接單項目數逐年提高，營收占比約占20%。