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羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

11月營收創高股出列

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

美國Fed本周召開決策會議，宣布資產購買計畫將加速退場已幾成定局，目前市場大多預期，Fed將在明年中開始升息，全年將升息2至3碼，從150億美元擴至300億美元，加速量化寬鬆政策的退場腳步，為明年開始升息鋪路，這才是主要影響台股回檔的關鍵，目前加權指數、OTC都跌破月線，進入2021最後倒數階段，企業拚業績做最後衝刺，全體上市公司11月營收總計3兆6456億，創單月歷史新高，月增9.06％、年增9%，雖然有明年升息下雖然市場資金降溫，但業績好股可能趁著指數回檔時逢低撿便宜，11月營收創新高超過百家，從中就有值得留意的好股。

信邦5大業務明年爆發

連接線束廠信邦(3023) 11月營收22.51億，今年第九次創單月新高，4大業務明年還會繼續成長，受惠能源轉型至2050年，將替能源、資本財分別創造120～160兆美元與75～90兆美元的巨量投資，美國太陽能客戶Enphase積極滲透歐洲、澳洲市場，而在各地能源緊缺、煤礦供給吃緊下，離岸風電投資持續增加，相關的風機線束以及設備機箱等需求也可望重返成長；電動車市場與鴻海的MIH合作，中國客戶為蔚來、小鵬汽車，主要供應充電槍、車端連接線束等產品，電動自行車在後裔情時代成為基本配備，明年需求續強，出貨量成長上看5成，預計車用2022年有良好的動能。

美國電商龍頭亞馬遜近年積極拓展自動化、智慧倉儲、無人物流等相關應用，信邦成亞馬遜最大線束供應商，目前供應設備工控線束，後續也會朝小模組、甚至是系統組裝，未來合作空間還非常大，將是信邦未來最大的成長關鍵動能，目前亞馬遜占今年信邦客戶群中的營收占比僅中低個位數，明年出貨暴增下，占比將直衝雙位數，營收有會大幅成長，更有機會成為最大客戶。另外在醫療業務部分維持每年成長 13~15% ，通訊及消費性應用則成長 1 成以上。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1468期】

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