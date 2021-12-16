蔡明彰觀點：客戶搶簽長約 這5檔航運營益率超過台積電

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，今年最後一場，也是最重要一場FOMC結果即將出爐，市場預料聯準會重大政策轉向，將加快縮減購債計劃，結束日期由明年6月改至3月，緊接啟動升息循環，預計聯準會發布最新點陣圖，顯示2022年及2023年各自升息2～3次，對市場來說，最大不確定因素是聯準會對資產負債表的態度。

美國在新冠疫情爆發之前的資產負債表規模為4.1兆美元，如今已膨脹到8.7兆美元，就是這多出來的4.6兆美元，造就美股為首的全球股市榮景。道瓊指數從疫情最低18,213點以來，漲95％，科技股那斯達克從低點6,631點以來，更大漲130％，台股自疫情最低8,523點，也大漲107％。

問題來了，聯準會若決定加速縮減購債，只是把每個月購債的金額減少，資產負債表仍是膨脹，要等到把到期公債回收，然後每個月逐漸增加抽走資金，資產負債表才會縮減，縮表的實質效果形同升息，歷史經驗，股市通常會提早反映，在聯準會升息及縮表之前就落底。

萬寶投顧蔡明彰強調，上次聯準會升息循環，第一次升息2015年12月，2017年縮表，但道瓊指數2015年8月15,370點落底，到了2017年年底已漲到近25,000點了。台股以美股馬首是瞻，同樣在2015年8月7,203點落底，這個位置是後來長期大多頭的起漲點。到了聯準會縮表的2017年，台股已衝上1萬點。

不過，面對聯準會升息縮表，股市先蹲後跳，道瓊指數自2015年5月高點18,351點做頭反轉，波段下跌16％，台股反映更早，從2015年4月高點10,014點，快速修正28％，當時措手不及的投資人損失慘重，最大賣壓來自外資，2015年6月外資賣超847億元，6～8月合計賣超高達1,925億元，這次恐怕歷史重演，估計聯準會將在2022年6月首次升息，美股及台股在2022年第一季出現高點後開始下修。

萬寶投顧蔡明彰強調，明年虎年台股究竟是虎頭蛇尾或虎虎生風，應該兩者都有，上半年虎頭蛇尾，下半年虎虎生風，為什麼？美股及台股充分反映聯準會升息縮表後，仍是虎虎生風，答案美國及台灣都是實質負利率，最後民眾仍是選擇投資股市最划算。

美國目前CPI高達6.8％，估計油價、二手車、房租明年下滑，CPI仍在4％以上，但聯邦基金利率0～0.25％，幾乎零利率，即便明年升息三碼，聯邦基金利率也不會超過1％，明年美股實質負利率估計3％。

台灣今年1～11月CPI 1.9％，央行重貼現率1.175％，銀行一年定存0.8％，跟進美國明年升息，台灣頂多一碼空間，而明年軍公教加薪、基本工資調漲，使CPI站上2％，所以台灣持續實質負利率。

萬寶投顧蔡明彰強調，聯準會升息縮表，意味免費的貨幣政策結束了，借錢不用利息的投機炒作很快就會打回原形，趨吉避兇乃人性，在明年6月聯準會升息之前，這二種股票將吸納最多資金。

第一種不管升息環境，企業獲利能力持續大幅成長的股票。第二種高股息殖利率股票。以台股而言，第一種代表股票是航運股，第二種是面板股。

面對明年升息經營環境，企業2022年EPS還要成長並不容易，取決供需關係，而客戶比投資人更清楚，若客戶下單保守，這種產業明年難有成長，反之客戶迫不及待下單，甚至簽長約，就表示該產業明年展望良好。

被今年的運價飆漲嚇壞了，年底貨櫃輪歐洲線長約運價居然較去年暴漲5倍，因為今年現貨運價漲太多，多數客戶沒簽長約，吃足苦頭，客戶認為2022年運價還會上漲，所以改簽長約。

第一點，貨櫃輪客戶判斷明年運價看漲，與股市投資人懷疑運價反轉大不同。第二點，貨櫃三雄明年EPS勢必較今年的45～48元，再大幅成長。

萬寶投顧蔡明彰強調，為何台灣貨櫃三雄與營運規模不是全球最大，但營益率卻是前三大？

第三季營益率，長榮(2603-TW)66.99％，全球第一，陽明(2609-TW)65.5％，全球第二，萬海(2615-TW)61.4％，全球第三。亞洲貨櫃輪大陸中遠海控、南韓韓新遠洋，營益率大致50％，而全球龍頭馬士基只有46％。因為貨櫃三雄主攻這次疫情來，運價漲最多的歐美線及亞洲線，而馬士基連非洲線都在跑，當然營益率不如貨櫃三雄。

長榮、陽明歐美線佔營收7成，過去客戶簽長約的比例不高，但明年不一樣，歐洲線漲5倍，明年3月簽的美國線長約估計也會倍數上漲。

一者簽長約，客戶比例增加，二者運價再大漲，長榮、陽明估計明年EPS再成長到50元以上，以明年EPS計算本益比不到3倍。尤其長榮在歐洲線所向無敵，今年交付4艘2.4萬TEU的巨無霸，全部投入歐洲線，成為歐洲線長約價漲5倍的最大贏家。

同樣散裝輪換約漲價也會推升明年EPS，慧洋-KY(2637-TW)第三季營益率45.96％，去年同期只有16.27％，今年客戶換約漲幅高達70％，估計今年EPS 10～11元，本益比7倍，週三攻上漲停。重點是明年將有60艘船換約，大致佔總船隊數量近一半，明年換約，估計漲幅50％，換言之，慧洋-KY明年EPS挑戰13元。

營益率是股價敏感的先行指標，很多人不知道貨櫃三雄營益率勝過台積電(2330-TW)，當然也不知道散裝輪惦惦吃三碗公，以台積電第三季營益率41.24％當比較基準，散裝輪還有四維航(5608-TW)的47.13％也超過了。

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