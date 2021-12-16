投資總鋪師：押寶Fed會後行情 法人大買這幾檔股票

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國最新CPI與PPI齊飆高，市場早有預期Fed的今年最後一次例會態度會更加鷹派，想賣股票的早就已經賣出，會後如果沒有更大的利空，買盤可望重新歸隊，台股今(15)日就有資金領先回流的跡象，尤其對利率敏感的電子股，12月以來走勢已經非常分歧，而內資最愛的IC設計也已走弱一陣子了，不過在Fed的利率決策之前，今天就全面反彈，內資展現年底拚績效作帳的企圖心不言可喻。

不過，內資及法人選股的風向球似乎也在改變。因為對於未來有升息的預期，而且台股處於萬八歷史高檔，資金有往低價、低基期、高轉機「雙低一高」的股票布局跡象。例如，11月以來航空股與記憶體族群都有見到國內法人佈局，提前押寶2022年轉機行情的影子。統計近一個月投信大買南亞科(2408-TW)與華邦電(2344-TW)分別達到1.5萬張、4.5萬張。

萬寶投顧王榮旭認為，記憶體在第三季之後價格下修，但到了第四季PC廠長短料緩解、DRAM庫存下降，收斂了明年第一季記憶體的跌幅。三星等韓國大廠也因為價格壓力提早生產DDR5，減少DDR4的供給，有利南亞科。

而華邦電利基型DRAM短期補跌，但中長期正向估計明年第二季需求回溫，平均售價將反轉向上。華邦電今、明年EPS分別上看3.3元及4元，本益比偏低，這波修正幅度不到一成，融資不耐久盤持續減少，籌碼由散戶流向法人手中，未來走勢值得追蹤。

另外，面板價格經過三個月劇烈修正之後，11月以來跌幅已經收斂，成為國內法人布局押寶的另一個方向。估計面板價格落底時間可望提前到明年第一季到第二季，隨著面板價格下滑，刺激終端需求，全球最大品牌廠三星最新2022年銷售目標達到5300萬台，年增20%。

萬寶投顧王榮旭指出，最近傳出三星將在2022年6月全面退出LCD產能，而且中國政府也已經不再大量補貼面板廠，產業趨勢正向，最快2022年春節之後，部分規格的面板價格可望見底向上，友達(2409-TW)產品組合具有優勢，受到TV價格下滑衝擊相對輕微。在產業循環下行的時候，獲利可以維持穩定；產業循環向上的時候，獲利又會更好，是面板股的首選，難怪國內法人積極布局。估計友達年底每股淨值將來到25元，目前股價22.9元，略顯低估。今日友達拉出帶量長紅K棒，近半年的碗公底部已經成型，後勢看好。

值得追蹤的還有，友達集團旗下的明基材(8215-TW)與達運(6120-TW)轉機題材豐富。明基材主要生產偏光片，明年市況雖然不如今年緊俏，但需求並沒有太大改變，電池隔離膜未來想像空間大，隨著客戶需求不斷增產，估計今、明年EPS分別為3元及3.5元，本益比不高，拉回可以找機會。

達運今年前三季虧損，但逐季收斂虧損的趨勢，第四季處分蘇州廠本季認列，單季將由虧轉盈。金屬遮罩FMM應用於OLED，在中國客戶積極擴大LED產能之下，明年也可望漸入佳境，最近量價齊揚，後市也值得留意。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險