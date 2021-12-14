投資總鋪師：航空及DRAM 內資法人為何越買越多？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國11月消費者物價指數(CPI)年增6.8%，創下40年新高，預料對Fed產生更大的壓力，但對利率敏感的股市不跌反漲，頗有利空出盡的味道。這波通膨壓力因為疫情導致供應鏈斷鏈而供給短缺，不過在毒王Omicorn出現之後，全球疫情並沒有再度失控，現在已不同於兩年前，新冠疫苗加速在全球大量施打，未來疫情緩解是可以預期的趨勢，全球經濟將如2008年金融海嘯之後走向復甦。

航運是景氣的領先指標之一，尤其航空相較於其他運輸載具波動更劇烈，因為航空的優勢在於速度快，但運輸成本高，所以在景氣不好的時候，航空客貨運支出往往是最先被削減的項目，相反的，當景氣恢復成長時，需求回升速度也很快。

例如，2008年長榮航(2618-TW)與華航(2610-TW)，因為金融海嘯導致全年EPS分別大虧4.3元、7.1元，但到了2009年全球經濟復甦，虧損大幅縮減至低於1元，2010年正式由虧轉盈，EPS變成大賺4.06元與2.31元；2010年反映獲利大增，長榮航與華航股價也衝上37.6元與26元的高價。

去年因為疫情關係，航空雙雄營運再度陷入低潮，長榮航及華航去年EPS分別是-0.69元及0.03元，但隨著貨運需求暢旺，今年第三季EPS分別轉由虧轉盈為0.3元與0.51元。10到11月累計兩個月營收分別為217億與303億，已達到第三季營收的84%與87%。

此外，最近3個月油價大跌航空成本下降，換言之，航空雙雄第四季的營收及獲利將比第三季大幅成長，不排除單季獲利往1元靠攏。估計明年上半年貨運仍然暢望，明年下半年隨著疫苗接種率提高，疫情及海運塞港將會緩解，航空客運復甦可以期待。航空雙雄明年EPS上看3元，目前本益比10倍，股價往2010年前高挑戰，不足為奇。

萬寶投顧王榮旭指出，電子對產業景氣敏感，最上游費半指數屢創新高，從晶圓代工、IC設計到半導體設備，今年無不漲翻天。今年最沒有漲到的半導體是記憶體族群，明年可望迎來新一波上升循環，如同航空股法人也在2021年底已經悄悄卡位撈底。

第三季後記憶體價格修正，但是因為PC與伺服器庫存去化快，跌勢並未如市場想像大，2022年韓廠將主推DDR5，這也將導致標準型記憶體反彈時間，提前至明年第二季到第三季，利基型記憶體止跌回升的時間點，又會比標準型提前。過去經驗股價比合約價領先二到三季上漲，就能了解為何法人這個時候默默在買進記憶體的南亞科(2408-TW)與華邦電(2344-TW)。

而美、韓大廠美光及海力士，最近股價也大漲3到4成，扭轉了近半年的修正趨勢，最近記憶體族群拉回整理反而是機會。股本較小的記憶體相關個股例如群聯(8299-TW)、晶豪科(3006-TW)、鈺創(5351-TW)及優群(3217-TW)整理姿態非常高，也都有見到法人的影子。

例如連接線器大廠優群，主要產品是筆電及伺服器DDR插槽，DDR5產品在明年第二季導入，由於平均單價大增，但成本差不多，毛利率也可望大幅提升，估計今明年EPS分別為7~7.5元與10元，目前股價130元左右，明年本益比約13倍，法人持續認養中，後市值得追蹤。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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