美中共識「碳中和」 概念股誰發威？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，雖然美國通過舉債上限，並且初領失業金來到52年新低，但也抵不過CPI（消費者物價指數）上漲壓力，11月CPI來到6.7%，比起10月的6.2%更高，面對不停長大的通膨，如何讓資產保值已不是重點，因為固定收益己趕不上通膨，增值才能對抗洪水猛獸。

如果光看台股指數，確實已來到高點，但若從結構來看，則未必如此，在指數接近歷史高點的現今，台股本益只有14倍，這代表台廠真的有料，有實質獲利數字，並不是虛胖，而台企獲利之所以如此強勁，除了新興產業低軌衛星、電動車等的掘起，美中兩國的科技角力，也讓台廠「左右逄源」，時序即將進入2022年，互不相讓的兩國，在某些產業上也有相同共識。

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拜登簽署新行政命令，在 2050 年實現全面碳中和，首先在2027年停止購買燃油車，到2035年全面採用電動車，聯合國氣候峰會剛於11月12日結束，首度達成全球逐步減少「煤炭」使用量計畫協議，中國為煤炭使用大國，全球碳排放量高達31%世界第一，自然無法置身事外。

人類經過長期發展，生活品質已大幅改善，但過度開發也帶來副作用，極端的氣候、生物的消減，除各國政府外，全球企業也開始重視「ESG」，即環璄保護、社會責任及公司治理，而其也成為優良企業的象徵。

萬寶投顧楊惠宇認為，符合ESG的企業，更能得到法人青睞及高本益比，最明顯的例子即為蘋果，未來台廠若沒有符合乾淨能源生產標準，恐怕將拿不到訂單，台積電(2330-TW)加入RE100，並明訂2030年以前，生產廠房25%使用再生能源、非生產廠房100%使用再生能源，至2050年將溫室氣體排放降至零，更乾淨能源，已為共同趨勢。

去年我國再生能源發電共1531萬千度，其中以太陽能609萬千度為大宗，整體太陽能產業分為上、中、下游，中游的電池及模組因受到中國競爭，獲利普遍不佳，故在選股上宜往上游材料，及下游設備或電廠為較佳選擇。若想長期追蹤產業變化趨勢，歡迎加入LINE (https://lin.ee/cFL6Qcs)分享訊息！

元晶(6443-TW)及鑫禾(4999-TW)為少數上、中、下游整合一條龍廠，政府宣佈在10~12月前完工的業者，將可享有提高售電價惠下，掀起一陣裝機潮，讓元晶營收10月明顯攀升，11月更來到新高8.77億，今年雖未獲利，但因為有馬斯克Space X題材，每顆低軌衛星皆需要8600片太陽能電池片，明年預估要發射2~3千顆低軌衛星，具想像空間，也吸引法人開始買進。

中美晶(5483-TW)主要提供矽晶圓，產品應用涵蓋太陽能、半導體及藍寶石晶圓，太陽能只占營收比重約10%，主攻火力為第三代半導體，旗下環球晶(6488-TW)、宏捷科(8086-TW)、朋程(8255-TW)、台特化各個表現良好，去年在太陽能市況轉佳，加上小金雞貢獻下，獲利首度衝上一個股本，今年沿續動能上看13元，為第三代半導體指標股。

萬寶投顧楊惠宇指出，中興電(1513-TW)為台灣之重要電廠，歷年獲利皆穩定介於1~1.5元左右，去年在政府加速再生能源下，EPS來到3.59元，今年前三季己賺2.92元，由於第四季為旺季，故預估全年可來到4元水準，未來在台南太陽能電廠陸續併網發電，加上其它太陽能廠開發，以及政府進行電力設備更新下，可望讓業績穩定成長，目前本益比約10倍。

安集(6477-TW)除太陽能電池模組外，亦有電廠售電收入，故近年皆有2~2.3元獲利，今年受原物料影響侵蝕下，估EPS只有1.2元，本身擁有三條模組產線，年產能達170MW，己開發出耐風及耐極溫之超薄雙玻模組，公司為因應成本，決定採浮動報價機制，估影響至明年第一季後就回復水準，40元股價有撐。

聯合再生(3576-TW)旗下日曜能源投資之桃園高中太陽光電球場為全台最大，超過18MW電站開發權利，未來也將持續增建太能案場，減資後籌碼相對乾淨，積極由電池模組轉向太陽能系統及儲能業務，股價己創下近6年高點。

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