骨骼關節照護專家 - 博晟生醫 高端技術的骨骼關節再生產品 搶攻全齡商機

【撰文／陳澤樂】

台灣經濟發展已經進入中高齡化的社會，對於銀髮商機的重視越來越高，關節疼痛卻大大的影響了日常生活品質，但若是等到關節真的非常不適的時候再尋求治療，並不是我們所樂見，因此預防醫學一直都是銀髮照護商機中重要指標，博晟(6733)在骨骼關節再生的研究已擁有不可取代的位置，近期透過併購韶宇醫學更引進「脂肪前驅細胞平台」，對於退化性關節炎的醫療應用，擴大博晟(6733)骨科專科醫療自骨骼延伸到肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並與博晟既有平台高度互補或延伸，強化產品應用與獲利潛能，將為公司帶來長期成長動能。

博晟公司專注於骨科醫療器材的研發，現階段以高階骨填補材料及膝關節軟骨修復為主要開發領域，未來也將持續拓展骨科相關業務，如關節保健產品等，建立全方位的骨科服務。而公司今年第二季也通過合併韶宇醫學，跨入前驅細胞治療，而前驅細胞簡單來說就是尚未分化的原生細胞，包含了神經細胞、血管細胞等等，具有不斷複製並分化衍生成多樣成熟細胞的能力，在臨床運用上具較好的廣泛適用性，是很好的細胞治療來源。

產品多元化 取得醫材認證進入藍海市場

目前公司主要產品分成軟骨修復、硬骨修復其他產品。受惠於公司的主力一次性自體軟骨修補系統RevoCart與抗生素產品Minocycline的業績向上推升營收表現，今年1-10月累計營收較去年同期成長五倍，隨著RevoCart的通路快速擴增以及未來產品陸續上市，明後年可望邁入營運穩定成長期。

RevoCart為一次性膝軟骨修復手術，在修復較大面積的競爭品中具價格優勢，同時在台灣屬第三類醫材，因此不受需透過特管辦法來收治病患的限制，已於去年四月取得TFDA第三級醫材許可證並開始貢獻營收，以台灣每年半膝關節置換與全膝關節置換次數估算，5%滲透率即可望貢獻博晟EPS 3元。海外部分，美國今年完成醫材臨床研究送件申請，而中國地區公司則認為，當地公司較熟悉相關法規運作，因此委託當地合作方申請許可證可以較快速打入市場。

多項骨科新技術持續開發 穩中求勝

博晟生醫陳德禮董事長表示公司有兩大技術平台，分別為「軟骨修復植技術（產品名:愛膝康 RevoCart）」及「骨生長因子（OIF）」，首發產品RevoCart 自去年在台上市後，即為博晟貢獻穩定成長的現金流。貫徹「擴充現金流收入」策略，博晟致力於提高RevoCart的市場覆蓋率，至今已獲17家醫療院所引進使用，並有19家正在申請中；此外也積極與台灣骨科通路龍頭合作，加速銷售渠道之佈建。另一方面，也同步擴大應用範圍，包括各個年齡層、部位及嚴重度等適應症的應用，並與醫生團隊合作發表國際期刊提高能見度。明年除持續衝刺在台銷售外，博晟也將加速及深化中國的佈局，並積極洽談歐美、 東南亞及中南美的取證及授權機會。

而骨生長因子技術這部分，是公司非常倚重的兩個主力產品，第一個BiG-001針對開放性脛骨骨折及骨折不癒合等適應症，BiG-001今年研發進度開放性脛骨骨折之一/二期臨床試驗正於台美收案中、於日本進行之骨折不癒合二期臨床試驗已收案完成；此外，更增加應用在牙齒治療的部分，目前齒槽骨增生適應症(用於植牙) 並已日本啟動二期臨床試驗之收案。

第二款的BiG-006則針對腰椎椎體間融合適應症，目前已向美國申請 一 /二期臨床試驗，並持續洽談全球合作授權機會。展望明年，博晟將加速推進各產品線研發進度、探詢授權機會，日本骨折不癒合二期臨床試驗預計於2022年Q3公布結果一方面將洽談授權並投資進入三期臨床試驗、加速日本取證，另一方面也將申請橋接日本二期成果並於台灣及中國展開三期臨床試驗，縮短取證期間，實現中長期業務目標。

公司的競爭對手，國際醫材大廠美敦力的Infuse為目前骨缺損替代療法中唯一有臨床試驗可證明其療效者，年銷售金額曾連續多年達近十億美元，後續因嚴重副作用、偏頗研究等爭議而陷入衰退，博晟有效改善其來源感染風險、降低嚴重不良反應、以及降低生產成本，將有機會取代美敦力搶佔現有市場。

併購韶宇醫學 引入新技術瞄準關節炎

公司也很興奮地表示，近期透過併購韶宇醫學引入了「脂肪前驅細胞平台」，帶來更多產品應用與獲利潛能。「脂肪前驅細胞平台」具備醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，其後亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並可與博晟既有平台高度互補或延伸，進一步強化公司長期成長動能。

「脂肪前驅細胞平台」之脂肪前驅細胞富集器（ATC）醫材，經實驗證實細胞分離效率及細胞活性皆優於市售產品，並預計最快於2022 年Q4 取證上市，由於其產品利基明確，冀望其成為博晟繼RevoCart後的第二成長驅動引擎。

骨科商機大增 明年進入成長期

台灣人近幾年開始骨質疏鬆等相關問題越來越嚴重，台灣邁入中高齡化社會下，骨科相關商機將會持續增加，博晟積極跨入國際市場下，營運將會有顯著且持續成長，預期明年獲利將呈跳躍性大成長。