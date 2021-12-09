凱基證&同仁長期關懷送暖庇護工場認購商品

【撰文／陳澤樂】

開發金控(2883.TW)子公司凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，更推動ESG與社會永續的理念，員工自發性投身社會公益，長期以定期定額方式購買庇護工場烘焙品，連續5年累計投入金額達400萬元，獲得桃園市政府「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」優勝廠商第一名金質獎。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券員工以1年為期，每月1百元購買庇護工坊烘焙產品，已連續5年積極支持愛心麵包認購活動。愛心麵包認購活動不僅提供身心障礙院生工作機會，不少員工更將購買的愛心烘焙品，轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校，一份愛心協助了庇護工場院生，也同時幫助了其他需要關懷的族群。

今年受疫情影響，愛心麵包配送於5月時被迫暫停，9月疫情稍緩後隨即先恢復烘焙品轉捐贈，讓院生們終於可以不中斷寶貴的工作機會，弱勢單位也能夠再定期收到愛心麵包捐贈。

凱基證券表示，基於「取之於社會，回饋於社會」理念，與員工共同實踐ESG精神，從凱基慈善基金會提供弱勢學童獎助學金、營養早餐，到捐贈防疫口罩、員工自發定期支持庇護工場、募集耶誕愛心禮物鞋盒送暖偏鄉學童，期望以與社會共好的精神，傳遞愛心至台灣甚至國際各個角落，發散社會正面能量，實踐企業永續使命。