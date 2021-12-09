熱門指標股如何操作？

【撰文／楊惠宇】

指數在變種病毒擾局下，先衰後盛，打至半年線來個Ｖ轉，隨後和美股脫勾自走自的路，此次擔任上攻的要角，由中小型股轉至權值，台積電(2330)、聯發科(2454)扭轉下降頹勢反轉、聯電(2303)突破整理平台，鴻海(2317)雖未大漲但也守住百元，其它各族群各自點放，但都不持續，投資朋友每天隨著盤勢及個股起舞忙的暈頭轉向，其實只要大方向及原則掌握住，操作上就不會手忙腳亂，落得無所適從的冏境。

航運三雄長線操作

航運三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)再去討論基本面己無益，獲利超好本益比超低大家都知道，但股價就是不領情，好不容易12月2日帶量出長紅K，隔天加碼萬海董座法說表示海運一年比一年好，自此後股價開始回神。

觀察長榮的融資，在7月6日股價233時來到24.7%，急殺下來只降到18.4%後又回升至20%以上，至此多維持在20%~22%，只能說長榮(太美麗)，由年初32元5個月的時間狂飆6倍，燦爛的火花炫的眾多股民目眩神迷，加上新聞猛報基本面好消息，人人有希望但各個沒把握，航運股會有一波反彈，但股價上下波動會大，手中持有者宜做較長線操作。

聯電V.S力積電

外資兩年時間大賣台股上兆元，錢沒匯出台灣，台幣還強勢升值來到27.76，面對通膨外資不能只把錢放在固定收益債券，台股平均4.5%~5%的股息殖利率帶來投資空間，明年(價值型投資)將有機會。