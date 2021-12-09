耶誕旺季來了 財報績優生先卡位？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

週一(12/6)力積電(6770)重新掛牌上市第一天就衝出蜜月行情，開盤沒多久漲幅高達58%，終場以75.9元作收，漲幅也有52%，成交量擠進台股前十名。相關晶圓廠台積電(2330)、聯電(2303)股價反而呈現逆勢拉回，而由聯發科(2454)、鴻海(2317)及航運族群擔任撐盤要角，大盤指數持續震盪，技術面依然維持多頭，顯然台股背後仍有一隻強而有力的手守護著，台股指數欲小不易，經由權值股輪動走升，年底前有望跨過萬八關卡，上看18,200點。

台積電本週將公布11月營收，預期較10月份成長，第四季營收有望再創新高，台積電即將在12/16配息2.75元，按照季度配息的歷史經驗來看，15天內都可以順利完成填息，甚至在基本面良好支撐下，再度上演一日填息秀，而配息的713億元股利，在明年1/13發放後將再回注台股，成為台股續漲的動能。

聯電股價更不可小覷，聯電11月營收196.61億元，年增33.52%，續創單月歷史新高，前11月營收1,927.31億元，年增19.31%，聯電目前8吋、12吋產能利用率維持滿載，第四季整體出貨量和ASP持續走穩，毛利率有望再提升，透過台南廠區Fab12A的P5、P6擴廠，聯電明年將可取得更多市占。

聯電股價節節逼近前高，目前本益比依然只有16，相較力積電本益比35、台積電27，聯電股價有很多成長空間，外資法人已經喊出上百元的天價。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1467期】

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