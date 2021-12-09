中鋼集團看望明年鋼市

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

碳中和的議題今年剛開始發酵，2025年之前，中國鋼鐵行業實現碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業碳排放量較峰值降低30%，預計將實現碳減排量4.2億噸；鋼鐵行業二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放總量在工業行業中均居前3位，鋼鐵行業降碳勢在必行。

今年Q2台股上演鋼鐵人傳奇，因為一鋼價的大漲，使得利差擴大，EPS大跳升，股價目前也回到低水位，目前美國鋼價仍處全球高位，美國眾議院已通過1.2兆美元基礎建設法案，預計未來需求將保持增長動能。此外，美國與歐盟於10月底就鋼鐵關稅達成配額協議後，將有助於歐盟鋼鐵外銷至美國，加上能源附加價、碳稅、碳中和等議題持續發酵，中鋼董事長翁朝棟看望明年鋼市。

明年鋼市農曆年後回溫

中鋼(2002)、中鴻(2014)相繼調降12月內銷盤價，內銷熱冷軋、鍍鋅等三大主要產品每公噸均降600元，為近一年半首見跌勢，此外，12月至2月外銷盤價，也開低盤，每噸跌20~40美元。不過在全球各地興建基礎建設下，並且不認為跌價將成為趨勢，對明年鋼市行情仍看正向，明年農曆年後，需求可望回溫。

由於全球經濟籠罩缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電陰霾下，造成供應不順，下游業者庫存去化放緩，訂單需求遞延明顯；然近期東協各國疫情趨緩，製造業於解封後已明顯復甦，預計隨著鋼市階段築底後，明年Q1有望迎來補庫需求，啟動鋼價回升動能。

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中鋼集團看望明年鋼市

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