航運股風雲再起 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

財報空窗期的多頭行情除了做夢題材外，緊接而來的月營收公布亦值得期待，隨著年底歐美消費旺季到來，內資法人回頭布局受惠股貨櫃三雄及航空雙雄。今年因疫情所造成嚴重缺櫃、缺工且塞港問題，貨櫃運價指數至今仍持續創高，也使得貨櫃三雄今年自銅板價一路大漲到2百元價位以上大漲十倍，過去多次提醒當利多無法助漲股價時，投資人不妨急流勇退，貨櫃三雄先前業績大好仍不足撐起大量散戶籌碼，股價自高點回檔近乎六成，加上近半年時間整理，加上新變種病毒Omicron的出現，法人看好貨運需求會更加暢旺，但依目前了解新病毒傳染力雖強，但多是輕症，未來疫情終將趨緩，明年運價是否能持續走高仍有待觀察。

航空想像空間優於貨櫃

貨櫃及航空11月營收表現可期，但比起貨櫃輪先前大漲一段後的跌深反彈，航空股未來想像空間更大，先前因疫情影響各國鎖國，旅遊人次大幅下降，國內航空股過去大多以客運為主，此次客機轉型貨機相當成功，貨運收入占比達營運九成，今年華航第三季EPS 0.51元轉虧為盈，長榮航第三季EPS 0.29元，隨著疫苗普及和疫情趨緩，先前市場期待航空客運迎來復甦，華航及長榮航11月啟動多頭行情，華航股價自16.05元最高漲到31.15元，波段漲幅高達94%，長榮航股價自18.1元大漲至29.4元，漲幅達62%。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1467期】

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