集團作帳比價行情啟動

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

電子、傳產、金融輪番上陣，台股又在萬八前震盪，中小型的櫃買指數已經先行創高，最近隨著美股大幅回檔修正，道瓊已經站回月線了，那斯達克及費半指數也逐漸收復失土，因此最近台股的主軸以傳產為主，可以看到強勢的電子股都出現回檔，最明顯的就是股王矽力-KY股價已經跌破季線了，許多電子股跟著回檔，而傳產股從海運開始回溫，鋼鐵也開始止跌走強了，未來陸陸續續也會接棒補漲。然而遭到誤殺的電子股不是不好，漲多修正好股票拉回要站買方，我認為封測股今年到明年上半年都很強勁，我認為拉回要開始找布局點了。

年末點燃集團作帳行情

今年最強的集團股就屬威盛、宏達電集團了，宏達電搭上元宇宙行情，其供應鏈位速漲到67.8元，其下的威鋒電子、立衛(5344)、建達表現也很驚人，立衛公布11月營收月減2.6%、年減6%，今年前三季賺0.64，全年估0.85元，股價竟然34.65元，本益比40.7倍，立衛本身是做封測的，主要以邏輯測試、CPU測試、及POWER IC測試為主，這樣的獲利在封測股來看並不亮眼，但是搭上元宇宙的列車，股價就狂漲，相比之下，封測股有更多獲利好更具成長性的公司值得你去挖掘。

上其提到的菱生(2369)，今年正式轉虧為盈，前三季賺1.59元，今年估計2.2元，現在股價只有27.35元，目前本益比僅12.43倍，股價均線糾結等待噴出，這樣的股票，像我之前推薦的矽格也是，資本支出拉高，大客戶聯發科切入5G手機晶片，明年上半年淡季不淡，本期再推薦一檔封測股，同樣也是集團作帳股，就是頎邦下的華泰(2329)。

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