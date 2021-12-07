投資總鋪師：航空優於貨櫃 年底法人押寶誰

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，年底外資陸續放假，如果沒有新的利空，台股將維持高檔箱型區間整理，個股將轉由內資控盤。

上週五美股下跌，台股今天撐盤的是航運股，11月以來內資法人除了電子之外，重倉佈局的就是貨櫃以及航空。年底是歐美消費旺季，不管貨櫃或是航空，11月旺季效應是可以預期的。

貨櫃運價指數創高，貨櫃三雄單月營收也可望再改寫新高，而航空貨運11月調高售價25～30％，貨運營收也可望創新高，估計第四季航空雙雄，長榮航(2618-TW)及華航(2610-TW)單季EPS分別為0.7元及1元，雖然EPS遠不如貨櫃，但未來想像空間，航空則是優於貨櫃。

因為疫情升溫，貨運需求會更加暢旺，倘若疫情降級，客運需求復甦，而中長期來看，疫情終將趨緩，這次令市場擔憂的新變種病毒Omicron，傳染力雖強，但多是輕症，而且沒有證據顯示疫苗無效。

邊境逐步解封仍然是未來趨勢，因疫情造成的貨櫃缺工、塞港問題，估計明年下半年應該就會舒緩，航空客運也將迎來復甦，股價必然提前反應，11月華航及長榮航一度大漲近一倍及5成，11月下旬在Omicron利空襲擊之下，剛好漲多拉回洗盤。

萬寶投顧王榮旭表示，這是佈局第二波航空行情再起的機會，長榮航與華航兩者價差拉近，未來長榮航超車華航的可能性大增，因為長榮航新貨機加入營運，貨運運能大增六成，貨運業績直追華航。

未來客運復甦，本以客運佔比較高的長榮航爆發力更大，11月下旬爆發新變種病毒後，投信連續賣超華航1.2萬張，但是對長榮航不離不棄，還逆勢加碼，後市值得追蹤。

內資法人年底作帳，除了航運之外，重倉部署的還是電子股。

上週專欄提到亞信(3169-TW)是投信年底重倉股，果真股價大漲再創新高，網通晶片廠亞信受惠工業物聯網對於乙太網路晶片需求強勁，營收連續六個月創下歷史新高，又搭上元宇宙商機，第四季以來大漲115％，漲到已經快300元，還欲罷不能。

同期，亞信的大股東聯發科(2454-TW)才漲19％，遠不如其他元宇宙概念股，例如持有宏達電(2498-TW)股權的威盛(2388-TW)。第四季以來，因為元宇宙商機，宏達電及威盛分別大漲了133％及107％，而聯發科設計生產AI晶片，估計今、明年EPS分別為67及75元，明年本益比只有14倍，是目前最被低估的元宇宙概念股。

投信11月一整個月，買超聯發科大約1,700張，但上週五12月3日單日就砸了超過5億元，大買500張，可見聯發科也是年底內資法人押寶對象。

萬寶投顧王榮旭表示，IC設計股性活潑一直是內資法人及主力的最愛，觀察這波除了元宇宙相關IC設計之外，高速傳輸晶片威鋒電子(6756-TW)、偉詮電(2436-TW)、晶焱(6411-TW)以及創惟(6104-TW)，都沒有跌破月線，族群表現相對強勢。

其中，創惟在10月遭到投信大賣6,514張，但股價不跌反漲，11月投信認錯回補，才買4,137張，股價就大漲了接近三成，籌碼洗乾之後，股價果真更會漲。

創惟是明年高速商機傳輸的最大受惠者之一，11月營收公佈出來，再創單月歷史新高，營收已經連續6個月創下新高，而年底到明年第一季還將調高產品售價，明年也將取得更多晶圓產能資源，估計明年EPS上看10元，比今年EPS6元大幅增加，後市看好。還有更多的潛力股分析，我會在我的Line粉絲團，再跟讀者分享，歡迎免費加入。

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