蔡明彰觀點：貨櫃三雄碗型底突破壓力 這波漲到哪？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國有可能陷入停滯性通膨，所謂停滯性通膨是物價上漲，但經濟及就業裹足不前。

美國11月份非農就業報告，新增21萬人，大幅低於預期的55萬人，創今年來就業最差記錄，11月失業率4.2％，已恢復到疫情前水準，創2020年2月以來新低。

可是，這數字未必是好消息，失業率只統計有工作意願的人，失業率降到疫情來低點，說明願意工作的人都找到工作，不願意工作的人坐領救濟金。直升機撒錢的後遺症就是工作意願低，疫情以來，三輪紓困金共計4.6兆美元，造成美國累計逾4,000萬人史上最大離職潮。

美國兩劑疫苗施打率已達七成，民眾消費上升，照理應促進就業，可是實際狀況是目前美國工作空缺高達1,000萬個，現在美國每天新增確診7～8萬人，新一波疫情使勞工留在家裡，Omicron新病毒即將成為美國病例主流，使整體就業市場更不樂觀，當然影響未來美國經濟成長。

Omicron不確定因素，高盛下調2022年GDP成長率，由3.3％降至2.9％。就業報告不理想，但聯準會維持鷹派立場，明年3月加速結束QE，6～7月啓動升息循環，唯一理由聯準會已經掌握美國通膨破表。

本週五12月10日公佈CPI，10月年增6.2％，創30年新高，估11月6.7％，再創新高，11月平均時薪較去年同期增4.8％，雇主提高勞工薪資，恐轉嫁消費者，拉升通膨，形成惡性循環。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是聯準會誤判情勢，先前認為通膨只是短暫的，但通膨已成氣候，升息勢必提前，並且升幅加大，美股未來恐不妙，高估值科技股及本夢比小型股將在停滯性通膨跌最深，羅素2000自高點來下跌13％，領跌美股，因為利率看升及需求減弱使小型企業承受力不足。

同樣，一旦美國停滯性通膨，將連動台股修正，風險最大，也是高估值電子股及做夢炒作中小型股，高估值就是高本益比與低殖利率。

高估值的電子股指標是股王矽力-KY(6415-TW)，以今年預估EPS 66元計算本益比68倍，明年殖利率估0.3％，週一盤中測季線並破底，然而同為IC設計低本益比、高殖利率的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)、晶豪科(3006-TW)、天鈺(4961-TW)卻上漲，說明資金移往低估值股票。

聯發科今年EPS估67元，本益比16倍，估明年股息殖利率6％，過去幾個月做夢的元宇宙、低軌衛星、第三代半導體、電動車、電子材料，即使長期看好，但目前實際利潤有限，恐怕主力大戶要開始割韭菜，畢竟在明年就得面對美國升息的考驗。

為何美國有停滯性通膨風險，週一台灣、南韓、大陸股市，低檔有守，中國面對恒大地產違約，人行表明將調降存款準備率，先前以政策調控大眾物資的鐵礦石、煤炭等將物價壓住，所以放心釋出資金，情況與美國大不同。

萬寶投顧蔡明彰強調，台灣、南韓經濟結構雷同，定位美國的供應鏈，在目前這個階段，供應鏈受惠。

這次美國停滯性通膨分為四個階段，第一，疫情使美國大量印鈔，擴大貨幣供給近10兆美元，這個階段全球股市自去年疫情低點狂漲。第二，美元大跌，購買力減少，供應鏈產品漲價，因疫情出現缺工、缺料、缺船，今年是這個階段，原本明年供應鏈漲價將趨緩，但又來Omicron病毒，使台灣、南韓受惠。第三，民眾對通膨預期心理建立。第四，企業獲利下降，但通膨仍上升。目前尚未到達後面兩個階段。

如果聯準會明年升息無法壓制通膨，就會走入最壞情況，在第三及第四階段，供應鏈的台股也都會跌，趁著停滯性通膨尚未進入第三、第四階段，台股持續多頭攻勢，有機會挑戰18,034點歷史高點，主流股當然是受惠美國通膨而供應鏈漲價的週期股。

以陸股為例，週一漲在航運及黑色系的稀土、鋁等等，中遠海控自低點來已反彈近三成，技術面走入牛市。台股週期股目前基本面最好是海運，上週貨櫃輪指數SCFI大漲2.7％，改寫歷史新高，受Omicron效應，美西線單週大漲4.29％，更瘋狂是東南亞線，上週大漲12％，近兩週狂漲逾20％，主因疫情趨緩，越南全力出貨，萬海(2615-TW)將美西線船舶調往近洋線，壓對了，成大贏家。

跡象顯示12月海運運價又要起飛，在淡季中跌破眼鏡，有個關鍵原因，美國洛杉磯和長灘港口，已在控制船舶停靠速度，用意紓解塞港，但部分船公司考量運力效益，於是暫停美西線或減少船班，造成歐美線大面積停航及跳港，推升運價上漲，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海受惠運價持續上漲，估計第四季獲利及EPS將再創新高，長榮、陽明單季EPS預估從第三季15元，上升至17～18元，全年估48元。

由於Omicron的有效疫苗最快明年3月問世，客戶搶運貨物，運價居高不下，明年第一季仍是淡季不淡，而第二季美西碼頭工會與資方談判，增加市場變數，貨櫃三雄在9～10月形成碗型底，但沒有立刻發動攻擊，反而11月份狹幅波動，直到Omicron出現才放量走強，證明新病毒是貨櫃三雄的意外驚喜。

長榮市值7,300億元，最大及新增運力最多，成貨櫃三雄上檔能力的指標，已突破碗型底壓力138.5元，如果本週內拉回守住半年線132元，以碗型底技術面上漲，目標價可達191.5元，一旦長榮漲勢再起，不僅拉升航運股，也會帶動鋼鐵、塑化其他週期股。

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