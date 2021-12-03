低軌衛星大危機？概念股怎麼看？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，變種病毒引起全球恐慌，指數在11月26日長黑K貫破月線，29日點到季線就立刻往上拉，大跌當天沒有爆量，反而在11月最後一天爆出4391億量，主要因為MSCI生效，法人調整持股關係，果然12月1日量又縮至3000億之下，指數往下有支撐，但無量帶動要上攻萬八將會吃力，同時買賣無量下，波動幅度也將加大。

目前影響指數有三個變數，一個是聯準會的升息時程，二是Omicron變種病毒，三是中國打壓部份台商，第三者屬於政治因素，尚須觀察，至於病毒因人類己與之相處兩年，影響會有，但為短期，依照疫情控制程度可分三種版本，A)沒有再擴大，則指數穩步重回萬八。B)疫情擴大但空制得宜，則會先回測季線17100附近。C)疫情有擋不住跡象，則會下看年線16500附近 ，這些數字都有往下再加大些，因為當不理性時常有假跌破情形產生，整體多頭型態並未破壞，就是疫情未明朗前資金控制多寡問題。想知道更多盤勢訊息，可收看（https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ/featured?view_as=subscriber）

2021年即將過去，今年的風雲人物當特斯拉執行長馬斯克莫屬，歷經風風雨雨，特斯拉成為閃閃發亮的大明星，而除了電動車外，外太空更是馬斯克的另一個大夢，低軌衛星成為第四季的熱門題材，不過在感恩節後第二天，馬斯克無預警的潑了大家一頭冷水，SpaceX因火箭動力（猛禽）引擎生產困難，可能面臨公司破產危機，只能說馬斯克果然是狂人，語不驚人死不休，不管如何，相關概念股先跌再說。

看到這裏，我們不禁要思考，低軌衛星究竟是不是一場夢？首先要瞭解的是，特斯拉的主軸價值所在，之前己和大家提過很多次，除了電動車外（自動駕駛）更是精髓，透過自動駕駛搜集到大量用戶資訊，並且提供更多付費服務，就如同蘋果的APP Store，如果沒有了低軌衛星，馬斯克如何達成這個夢想？從此邏輯可知，低軌衛星縱始遇到波折，但絕是馬斯克心中不可或缺的一塊。

於是問題來了，面對相關的概念股，究竟如何操作？要知道股票上漲有兩個原因，一個是實質業績，由數字所支撐的成長，另一種為純題材，所謂（漲時重勢，跌時重質），下跌時數字就變成重要數據。

萬寶投顧楊惠宇指出，在低軌衛星供應鏈中，有網通廠，代工廠，PCB廠，這些廠的獲利數字，不全然是來自低軌衛星，面對有數字的公司，只要判斷本益比是否合理即可，但若是沒有數字純題材的公司，則要面臨較大的回檔風險，這是手中有相關概念股的投資朋友所必須要有的認知。若想長期追蹤產業變化趨勢，歡迎加入LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)分享訊息

金寶(2312-TW)為代工廠，利潤微薄下7%毛利率讓歷年獲利介於0.3%~0.4%，屬於辛苦產業，轉型進入4G/5G基地台設備下，順勢切入低軌衛星供應鏈，不過實質貢獻尚未顯現，潛力不大。

面對同樣窘境的有事欣科(4916-TW)及元晶(6443-TW)，事欣科由工業電腦、博奕切入航太，受到疫情影響，航運及博奕表現皆不佳，也讓毛利率由以往22%滑落，今年營運轉好但尚未完全回神，股價測30元支撐。

元晶第四季進入太陽能電廠裝機高峰，故可發現10月營收開始好轉，不過今年還是處於虧損狀態，宜先避開。

萬寶投顧楊惠宇強調，由於相關供應鏈眾多，也是有原本經營就表現的有聲有色的公司，同欣電(6271-TW)籍由併購勝麗成功由手機轉往車用，目前車用CIS需求暢旺，今，明兩年都有擴產計劃，結合手機，車用，雷射通訊及低軌衛星各大主流，股價300元遇壓，整理完會再突破！

昇達科(3491-TW)原本就為微波元件，濾波器及天線廠，佔有產業上優勢，也因此順利快速切入Space X，並且橫向發展往其它二大低軌衛星商切入，第三季毛利營收都沒問題，不過受業外影響EPS較弱些，明年隨相關產品出貨有機會再成長，138~140附近有支撐。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險