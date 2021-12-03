投資總鋪師：年底拚績效 注意這7檔法人重倉股

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，Omicron變種病毒來攪局，從上周黑色星期五開始道瓊指數已經大跌了1800點往年線回測，不過費城半導體指數相對抗跌，還守在月線以上。美國科技股強於傳產、金融股我並不意外，早在10月專欄中就已經提醒讀者，11月如果QE退場代表美國經濟復甦確立，對景氣敏感的電子，尤其是上游半導體最早受惠，從IC設計到晶圓代工這波走勢都特別的強勁。下周Fed例會將不排除加速縮減QE打壓通膨，已創一年半新高的美元恐怕繼續轉強，原物料價格易跌難漲，明年部分傳產獲利恐怕不如今年，資金往電子股移動趨勢不變。

今(2)日大盤大漲139點，已經將上週黑色星期五大跌長黑K棒漲回，但不要以為個股都跟著指數上漲，今天如果扣掉台積電，大盤是下跌的，上市櫃統計有1100多家個股收低，昨天美股的大跌還是對台股產生影響。不過，大盤先求穩個股自然有表現空間，外資在年底放假前先將大盤拉開底部是好事，後面內資接棒、投信與集團年底作帳行情即將啟動。

萬寶投顧王榮旭強調，12月是法人今年最後拚績效的機會，法人重倉股短期股價即使震盪，只要沒有特別利空，就沒有大跌的空間，一旦有機會就再點火拉抬。觀察11月以來法人買賣狀況，可以發現大型電子法人重押在記憶體族群，11月投信大買南亞科(2408-TW)逾一萬張，應該是看好明年DRAM新一波上升循環即將開始，今年第三季以來的庫存修正，因為PC及資料中心業者去化庫存速度加快，估計明年第一季DRAM報價跌幅收斂，從明年第二季到第三季開始漲勢會再度啟動。

過去經驗，DRAM股價反轉時間領先景氣二季，難怪法人上個月會大買記憶體的股票。觀察美國DRAM大廠美光，最近也大漲三成，擺脫近半年的修正走勢。台灣DRAM製造大廠南亞科與華邦電(2344-TW)後市看好。尤其華邦電產品Nor Flash第四季價格並沒有鬆動，利基型DRAM報價雖然進入短期修正，但明年三星將退出DDR3市場，就不會有跌價壓力。

IC設計大廠晶豪科(3006-TW)股價從本季110元以來已經大漲了50%，華邦電漲幅落後，估計華邦電今年EPS 3.3元、明年4元起跳，目前股價32元附近，本益比還偏低，是年底華新集團作帳的指標股。

中小型電子股投信重押的例如合晶(6182-TW)、亞信(3169-TW)及力致(3483-TW)都領先大盤創波段高點，即使短線股價拉回，也很快就再漲起來。觀察投信重倉股大多選擇明年產品有漲價機會的股票，例如國巨集團旗下凱美(2375-YW)主要產品是電阻及電容，今天傳出日本大廠將調漲鋁電容價格一成，幅度高於市場預期，估計凱美隨即會跟進調漲產品售價。

凱美今年EPS估計約8元、明年上看10~12元，本益比僅10倍，是11月投信增持幅度名列前茅的重倉股。另外，砷化鎵磊晶大廠全新(2455-TW)布局氮化鎵產品已送樣客戶，陸續通過認證，明年出貨逐季增加，是隱藏版的第三代半導體概念股，估計今年EPS 4.5元、明年上看6元。

萬寶投顧王榮旭認為，相較於嘉晶(3016-TW)今、明年EPS分別估約1.5元及2~3元，全新的EPS比嘉晶高，股價卻比嘉晶低就太委屈。因此全新也成為投信11月重押的對象，後市值得追蹤。

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