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明年上看萬九 半導體為投資亮點？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

美國股市遭逢新的變種病毒突襲，道瓊上週最後一個交易日狂瀉1千多點讓許多投資朋友相當緊張，我當時就告訴大家，台股多頭趨勢尚未改變，拉回季線就要針對好股票找買點。週一(11/29)大盤的走勢更加讓人產生信心，指數開盤後沒多久就開低走高，終場不但收紅K，終止連六黑，指數也力守在半年線、季線之上。

八大官股在行情變化中積極進場，上週台股面臨修正時，官股銀行進場大買逾116億元，以買超方向來看，主要鎖定明年升息利多和高殖利率股票，像是金融族群的國泰金(2882)、富邦金(2881)、新光金(2888)；而電子族群則分布在半導體、PCB、面板等權值股，包括晶圓雙雄、聯發科(2454)、合晶(6182)、環球晶(6488)、力成(6239)、欣興(3037)、群創(3481)，這些個股單日買超都在萬張以上。

MCU廠新唐(4919)，去年併購Panasonic旗下半導體事業的綜效遭市場低估，新唐第二季EPS 2.36元已經賺贏去年全年EPS 1.81元，第三季EPS 1.56元的表現更優於市場預期，最近日本新唐NTCJ再推出第三代車用電池管理系統(BMS)IC，目前新唐已經擁有9家電動車客戶，明年業務將會持續拓展至電動單車、電動機車，成為未來營運新動能。

新唐前10月累計營收345.83億元，年增146.12%，今年EPS上看6元有望挑戰新高。去年新唐受業績影響降低股利發放，今年大賺錢，明年股利可望跟著大放送。我在上週為大家推薦新唐之後，即便在台股重挫下，新唐股價依然連二漲，週一盤中還攻上漲停，累計漲幅達17%。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1466期】

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