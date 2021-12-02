年底電子漲價風再起 該選誰？

【撰文／王榮旭】

新冠疫情延燒至今，雖然部份國家經濟已見復甦，但缺工、缺料、缺電等問題仍是無解，供給跟不上需求仍持續，像是半導體晶片持續短缺，晶圓代工量價齊揚，二哥聯電第四季調漲代工價，新一波長約漲價將在明年第一季發酵，預計調漲8%~12%，毛利率挑戰四字頭。隨著終端需求持續成長，ABF載板產能同樣供不應求，最快2023年才能得到緩解，欣興受惠Intel推出伺服器平台Whitley，及明年Eagle Stream平台所需載板層數越來越厚，載板缺口未被滿足，加上2022年預計再漲10%~15%更甚以往，外資上調ABF三雄目標價，欣興自2019年至今投入千億元擴產，隨著楊梅廠產能逐步開出，加上不斷調整自身產品結構，Q3毛利率相較於過往水準大幅進步到24.13%，今年前三季EPS 5.6元，全年獲利上看8元，明年獲利估12元以上，欣興前三季獲利優於景碩，有望比價景碩，加上南電股價站穩六百後持續拉開比價空間。

矽晶圓現貨價飆漲，合晶爆發力強

同樣吹起漲價風還有矽晶圓，現貨價持續飆漲，以現貨市場為主台勝科及合晶最受惠，台勝科12吋、8吋產能全產全銷，為因應台灣及中國客戶擴產，公司宣布斥資282.6億擴產雲林麥寮12吋廠，目標2024年量產，台勝科籌碼較具優勢，大股東籌碼接近87%，流通在外股數相對少，加上投信連日買進下，股價持續創高來到266元。矽晶圓8吋相較12吋更為吃緊，合晶(6182) 產能以6、8吋居多，受惠漲價效應爆發力較強，主力產品為利基型重摻矽晶圓，營收比重達70%，主要著重汽車市場，營收已連2個月創高，明年元月還將調漲價格一至二成，隨著汽車電子比重提升及電動車普及化下，合晶將成為最大受惠者。