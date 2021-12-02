大眾控效應下 誰比價上漲？

【撰文／黃清照】

國際股市大跌，亞股也跟著跳水，台股加權指數遇到月線反壓，但櫃買獨強，不受新型病毒影響，為什麼?因為第三季財報公布後，台股有太多中小型股業績報喜，投資人看好今年台股，第四季買氣回溫，11月櫃買創歷史新高，證明熱錢還在，資金派對持續，無論好股票、爛股票都會漲，只有漲多修正時，才知道誰沒穿褲子，今年有許多產業復甦，電動車、5G、元宇宙的新題材，導致出現許多新的供應鏈、新的商機，有公司大成長，也有公司虧轉盈，市場看好成長性，本益比給到超高，但純買題材不顧業績，你真的敢嗎?

大眾控股價大漲五倍 今年虧轉盈

大眾控(3701)搭上車用元宇宙商機，旗下大眾電腦布局多年的AR HUD(擴增實境抬頭顯示器)業務，剛拿下Tier 1車廠及中國大陸電動車訂單，預計明年Q4及後年可以量產出貨，今年股價大漲逾五倍！根據拓墣報告指出，在主流車廠積極推動下，加上ADAS功能逐漸普及，2025年AR HUD滲透率計估計達到5%，整體TAM推估500萬台；而中國券商報告更樂觀預測，2025年AR HUD全球可達800萬台。

大眾控今年前三季營收71.71億元，年曾42.1%，獲利轉虧為盈賺1.19元，不過，公司透過減資及財務改善算是瘦身成功了，但訂單要到明年底才有可能量產出貨，股價靠題材率先領漲這麼多，若沒有業績支撐還是相當危險的，因此內行人看到大眾控這樣大漲，就會去比較同樣虧轉盈，但業績相對穩健且成長的公司。