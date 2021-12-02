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明年黑馬產業：Wi-Fi 6E

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

後疫情時代全球致力於數位轉型，加速了科技發展，5G應用以及Wi-Fi 6技術成為物聯網的主流規格，兩者相輔相成，並支援更多元的高速、低延遲應用，更帶動了各個產業的需求爆發。

根據Wi-Fi聯盟的報告指出，到2025年，至少需要500MHz至1GHz的額外頻譜才能滿足峰值Wi-Fi使用需求，估計上限值介於1.3~1.8GHz之間。由於新冠疫情，各國都普遍實施了封鎖措施，導致Wi-Fi網路的壅塞情況更為嚴重，在2.4GHz頻段內，壅塞率高達10%，而在5GHz頻段中則高達30%，顯示大家上網的時間越來越久，巨大的訊息量要傳輸，如今在後疫情時代下，市場對Wi-Fi高速聯網需求非常強勁，2021年搭載Wi-Fi 6的設備，將占整體無線區域網路市場5成以上比重，Wi-Fi 6占整體Wi-Fi晶片出貨滲透率將超越50%，而下一步Wi-Fi首度將使用頻段延伸到6GHz，Wi-Fi 6的延伸Wi-Fi 6E可以大幅擴充頻段，同時協助不同需求的應用分流，進而完成物聯網的最後一哩。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1466期】

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