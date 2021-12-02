蔡明彰觀點：年底選股方程式=供應鏈缺口擴大+高殖利率

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，現在台股有兩大危險，毒王Omicron及聯準會提前結束QE，並且升息。

疫苗龍頭莫德納CEO Stephane Bancel語出驚人，說現有新冠疫苗對Omicron不太可能像Delta那樣有效，但下降多少有待數據驗證，也表示需要幾個月時間量產應對Omicron有效的疫苗。

莫德納CEO的言論究竟是事實或別有用心，莫德納原本是生技製藥的新創公司，過去沒有任何一款產品問世，也沒有業績，但新冠疫苗研發一步登天，股價從去年低點11.5美元，漲到今年高點497.5美元，狂飆42倍。

不過，隨著疫苗接種率提升，疫苗生產商的疫苗紅利正在減少，投資人對莫德納未來成長潛力已失去想像空間，目前股價自高點已下跌三成。最新發佈的第三季財報營收及每股盈餘都嚴重低於預期，因此莫德納可能是最願意看到Omicron新病毒出現的公司之一。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是不少人懷疑莫德納CEO是恐懼行銷，把Omicron講的很嚴重，將來大家都得再打莫德納新疫苗。有關Omicron的數據最快2～3週才會發佈，金融市場持續一段時間不確定性，但投資人經過學習曲線，不會再像上週黑色星期五驚弓之鳥。

Omicron疫情最嚴重的地區南非幣走勢貼近事實，可作為先行指標。觀察週二歐美股市油價大跌，但南非幣並不同，南非幣升值升破10日線15.9元，當地近一、兩天新增確診人數維持在正常的2,000人，並且多數是輕症，與外界的說法差距很大。

受到南非幣升值及美股盤後期指翻紅的影響，台股在內的亞股週三利空不跌。台股11月收紅，若12月再漲，呈現月線連3紅，突破18,034高點的機率大增。

面對聯準會表態將提早結束縮減購債，有可能2022年6～7月就開始升息，台股最大的優勢是高殖利率。以今年上市櫃公司預估總盈餘4兆元，計算60％股息分配，2.4兆股利，台股平均殖利率高達4％，注意殖利率是平均值，有的公司殖利率會有6％甚至10％，但也有公司連1％都沒有，虧損公司當然發不出一毛錢股利。

現在的新冠疫苗耗時8個月研發成功，已經很快了，針對Omicron的新疫苗需要3～4個月的時間相當合理，但全世界經歷二年對抗新冠病毒，非常渴望明年恢復正常生活，卻突然出現Omicron的攔路虎，於是各國被迫加大封鎖，再等3～4個月新疫苗問世。

萬寶投顧蔡明彰強調，新冠疫情發生的這兩年，仔細看，全球股市是多頭格局，最主要兩大原因，寬鬆貨幣政策及供應鏈短缺，但聯準會將在明年6～7月升息，寬鬆貨幣政策將結束，台股唯有高殖利率題材能夠抗衡，所以高殖利率個股是年底佈局的首選。

在有效新疫苗量產之前，各國政府應對Omicron別無對策，唯有加強邊境封鎖，將會造成缺工、缺料、缺船的供應鏈缺口再擴大，相關晶片、原物料、航運的供給更吃緊，最後產品再漲價，也拉升股價上漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是因應台股兩大風險，Omicron使全世界封鎖擴大，及聯準會提前升息，年底選股勝利方程式是受惠供應鏈缺口擴大及高殖利率兩者條件合而為一為優先選股對象。

晶圓雙雄聯電(2303-TW)以8吋成熟製程為主，比台積電(2330-TW)的先進製程較受惠供應鏈缺口擴大，聯電的客戶較會簽長約接受漲價，而聯電估明年股息2.4元的殖利率3.6％，也高於台積電的1.8％。

IC設計的矽力-KY(6415-TW)估明年殖利率僅0.3％，遠低於聯發科(2454-TW)的6％，在未來幾個月矽力-KY再創天價的機率，將低於聯發科再改寫歷史新高。

擴大封鎖有可能使面臨跌價的面板驅動IC往後延，聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)獲利不會衰退，聯詠估明年股息50元，殖利率逾10％，矽創估明年股息32元，殖利率逾10％。

全世界擴大封鎖使雲端資料中心對記憶體需求增加，記憶體族群股價已經經過一次徹底修正，寒冬已過，尤其利基型記憶體本來明年就不會跌價，目前估值太低，華邦電(2344-TW)、晶豪科(3006-TW)分別估明年股息2元及10元，殖利率都有6％。

萬寶投顧蔡明彰強調，因應各國政府陸續發佈擴大封鎖，企業要求員工返回公司上班也叫停，居家上班又要再延長，遠距商機的筆電大廠宏碁(2353-TW)，近來股價站回年線之上，結束跌破年線的4個月修正，宏碁今年EPS估3.7元，以7成配息率估算，明年股息2.6元，殖利率9％，是被市場忽略的高殖利率潛力股。

當Omicron來襲，各國擴大封鎖正好是歐美的冬天，年輕人居家上班也同時在家打遊戲電競，今年顯卡需求就很旺，技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、華碩(2357-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、華擎(3515-TW)等顯卡廠商今年EPS都將創下歷史記錄。

華碩估56元最高，華擎、技嘉、微星、撼訊大約都有19元，賺進兩個股本實力。連以前股價雞蛋水餃的麗臺，今年估計都有8元水準，這些顯卡廠商不僅本益比低於10倍，而且明年殖利率平均有6％水準。

過去顯卡發動時間往往在冬天的遊戲電競旺季，若再加上比特幣、以太幣大漲的挖礦題材，就會火上加油，疫情擴大封鎖恐成為虛擬貨幣天上掉下來的禮物。

比特幣2020年3月疫情爆發，最低跌到4,000美元，後來全球大封鎖，居家上班，助長虛擬貨幣交易，漲到69,000美元，自低點來大漲16倍。價位較低，而市值第二大的以太幣，在Omicron出現後，近來已來到4,700美元，有機會突破4,800美元創新高，密切留意是否刺激顯卡族群一波行情。

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