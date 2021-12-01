晶圓雙雄代工喊漲 相關個股遍地開花？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國股市遭逢新的變種病毒突襲，道瓊上週最後一個交易日狂瀉1千多點，讓許多投資朋友相當緊張，我當時就告訴大家，台股多頭趨勢尚未改變，拉回季線就要針對好股票找買點。週一(11/29)大盤的走勢更加讓人產生信心，指數開盤後沒多久就開低走高，終場不但收紅K，終止連六黑，指數也力守在半年線、季線之上，週二(11/30)大盤續揚。

八大官股在行情變化中積極進場，上週台股面臨修正時，官股銀行進場大買逾116億元，以買超方向來看，主要鎖定明年升息利多和高殖利率股票，像是金融族群的國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、新光金(2888-TW)；而電子族群則分布在半導體、PCB、面板等權值股，包括晶圓雙雄、聯發科(2454-TW)、合晶(6182-TW)、環球晶(6488-TW)、力成(6239-TW)、欣興(3037-TW)、群創(3481-TW)，這些個股單日買超都在萬張以上。

MCU廠新唐(4919-TW)，去年併購Panasonic旗下半導體事業的綜效遭市場低估，新唐第二季EPS 2.36元已經賺贏去年全年EPS 1.81元，第三季EPS 1.56元的表現更優於市場預期，最近日本新唐NTCJ再推出第三代車用電池管理系統(BMS)IC，目前新唐已經擁有9家電動車客戶，明年業務將會持續拓展至電動單車、電動機車，成為未來營運新動能。

新唐前10月累計營收345.83億元，年增146.12％，今年EPS上看6元，有望挑戰新高。去年新唐受業績影響降低股利發放，今年大賺錢，明年股利可望跟著大放送。我在上週為大家推薦新唐之後，即便在台股重挫下，新唐股價依然連二漲，週一盤中還攻上漲停，累計漲幅達17％。

散熱廠雙鴻(3324-TW) 的超薄熱板(VC)本季開始配合韓系手機品牌客戶出貨，加上非蘋手機陸續導入，預計明年3月產能將回復500～600萬台/月，而VGA、商務NB、基地台和車用需求也在成長，雙鴻已上調明年營收成長目標，預估從15％上修至20％。我在11/23和大家分享雙鴻，週一拉出一根下影線長紅K棒，站上年線，法人、主力持續買超。

另外，我從10月以來多次推薦的CCL廠台光電(2383-TW)，股價一樣直驅向上，上週再度推薦之後，股價不畏盤勢震盪再創歷史新高293.5元，有跟著我在低檔就進場卡位的投資朋友一定非常開心笑呵呵，因為累積漲幅已逾4成了。

萬寶投顧陳子榕指出，預期台股短線仍將震盪，但多頭方向不變，政府基金480億元已經在一旁蓄勢待發，資金銀彈充足，建議投資人選股不選市，好股票拉回都該找買點。

聯電(2303-TW)第四季產能利用率維持滿載，ASP將季成長1％～2％，預估營收季增2％～4％有望續創新猷；雖然外界對半導體有疑慮，但聯電明年產能滿載，長約和單一客戶就佔了訂單量的2/3，且上漲動能持續；因應客戶需求擴產，聯電南科Fab 12A P5擴產的1萬片產能將在明年第二季到位、P6擴產的2.75萬片則在2023年第二季投產，預估聯電明年營收成長將優於產業預估值的12％，且市占將大幅提升。

華擎(3515-TW)為主板廠，雖然第三季受越南廠停工影響，導致單季營收獲利雙降，但單季EPS仍以3.36元創同期次高，第四季越南廠已復工6成，兩岸協力廠也擴大支應產能到位，拉升10月營收獲利回溫，預料將帶動第四季營運重返正軌，累計前10月純益18.14億元，每股賺進15.49元。華擎產品包括主板、伺服器、顯卡和工業電腦，其中，顯卡供不應求情況將延續到明年上半。

穎崴(6515-TW)為半導體測試介面大廠，受美中貿易戰和晶圓吃緊影響，今年上半年業績有壓，經調整產品及客戶結構後，10月營收重返3億元大關，第三季EPS高達3.57元，接近上半年總和，預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭，國外客戶營收佔比逾8成，目前訂單能見度已至明年上半，明年營收拚雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險