台積電、中美晶、鴻海、華新麗華集團下的奇兵

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美國公布10月PCE為30年高點，和CPI不同的是，此數字由於房租比重較小，故更能真實反映通膨，物價持續長大，聯準會頭抱著燒，於是偏鴿的都停下來了，11月會議紀錄支持加速縮債，並對明年升息採更開放態度、加上凜冬來臨，糾纏不休的新冠病毒再變種，歐洲開始告急，兩大利空夾擊下，台股跌破月線，強勢的OTC勉力撐在月線。

依照歷年經驗，聯準會四次的升息循環中，只有二年股市下跌，只要經濟成長力道夠，無基之漲將變成有基之升，變種病毒雖可怕，但人類也與之共存兩年，台股上漲皆無量，空頭訊號未出現，壓回籌碼重新洗牌又形成另一次機會，想知道更多盤勢訊息，可收看(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ)追蹤最新訊息！

萬寶投顧楊惠宇指出，台股第一季有元月行情、第二季有股東會行情、第三季為電子旺季，而到了第四季則有作帳行情，作帳分為兩種，投信作帳及集團作帳，外資和投信不同，都做較中長線佈局，投信績效以季結算。

其中又以年底最重要，畢竟過完新曆年後馬上是中國的農曆年，大家都希望能領個豐碩的奬金來犒賞一年的辛勞，對於公司經營者何嘗不是如此，年底攤看報表來總是要好數字才能過好年，於是作帳題材應孕而生，當然每個時機都有不同題材，想知道最新趨勢，歡迎加入LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)分享最新訊息。

台灣集團約有近百家，觀察台塑(1301-TW)旗下的南亞科(2408-TW)、南電(8046-TW)，威盛(2388-TW)集團旗下的宏達電(2498-TW)、威鋒(6756-TW)，對比永豐餘(1907-TW)集團的華紙(1905-TW)及永豐金(1907-TW)，似乎可以發現主力集中在電子及金融，當然集團股未必個個大漲，但有了集團資源加持，自然對於整體營運有加分作用，那麼有哪些集團股中有奇兵？我們可以來檢視一番。

台積電(2330-TW)集團旗下最高價的股票為創意(3443-TW)及采鈺(6789-TW)，其中采鈺台積電持股73%比重超高，和精材(3374-TW)都是蘋果Face ID 3D感測相關供應鏈。

采鈺靠著超薄屏下指紋辨識感測器讓營收及毛利率大幅躍升，除了為蘋果提供高階客製化晶圓級光學膜訂單外，也包含手機TOF及未來AR Glass之感測元件，再加上自駕車中的ADAS及LIDAR產品，皆是未來主流，分散釋股除母公司台積電持續加碼外，也吸引新加坡政府投資公司GIC、美國富達及Capital基金、元大創投加入，千張以上股東占比重達87%，去年獲利7.18元，今年接近一個股本，未來外資預估到二個股本，在成長及籌碼皆具有優勢。

中美晶(5483-TW)集團則為第三代半導體代表，透過交叉持股佈局縝密，環球晶(6488-TW)主要生產碳化矽基板，今年獲利將邁入第四年賺三個股本紀錄，股價7月攻千元功敗垂成，股性較溫吞，但長線有潛力。

另外有營收數字的為朋程(8255-TW)及宏捷科(8086-TW)，其中宏捷科在第二代半導體表現出色，透過中美晶協助縮短跨入第三代半導體時程，至於朋程主攻IGBT，應用於電動車，皆為正規軍，其中兆遠(4944-TW)雖還在虧損但己縮小，供應集團藍寶石基板，或許在集團資源下有機會上演反轉奇跡，可觀察。

萬寶投顧楊惠宇認為，鴻海(2317-TW)今年在電動車加持下股價一度攻至134.5元，雖然題材好，但畢竟本業重心仍在代工，6%毛利率較難撐起股價，之前有和大家分析，買鴻海不如注意旗下小金雞。

鴻家軍約30檔，聲勢相當浩大，台揚(2314-TW)為5G O-RAN代表，在美國去中化下白牌廠擺脫以往品牌廠牽制，己不可用舊日眼光看待，漲多壓回修正後明年還有題材、光鋐(4956-TW)為旗下LED廠，晶粒產出比重占80%，應用於感測、消毒及車用，以往獲利表現不佳，去年己開始轉盈，今年在疫情下UVC消毒需求持續，其中感測在車用部份動能將持續成長，有望成為Micro LED外的亮點，另外天鈺(4961-TW)則擁有低本益比優勢。

講到集團作帳，自然不能少了華新麗華集團，業務主要集中於被動元件及PCB，不過今年表現最強悍為新唐(4919-TW)及九齊(6494-TW)。

以往MCU多應用於玩具及語音等用途，並未引起市場重視，而兩家廠歷年獲利介於2~3元，但此情況卻在今年產生變化，在汽車搭載更多半導體下，MCU比重大幅提升，從以往傳統低階的風扇、空調、雨刷、門鎖，演升至於智慧型儀錶、多媒體資訊系統、動力系統、輔助駕駛等高階功能，加上MCU為成熟製程，正好是市場最缺的一塊，其中新唐因較晚反應漲價，而九齊在32 bit之高毛利率產品比重提升下讓毛利率異軍突起，雖然明年預估不會再成長，但仍能維持相對水準。

至於被動元件在車用部份比重也將增加，以國巨(2327-TW)最為積極，華新科(2492-TW)旗下的信昌電(6173-TW)為國內少數供貨陶瓷粉未廠，佳邦(6284-TW)則為天線，都各具利基，整體被動元件在今年表現沈寂，未來有機會上演補漲行情，可持續追蹤留意。

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