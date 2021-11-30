蔡明彰觀點：Omicron的機會與威脅 給了海運股救生圈

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，一朝被蛇咬，十年怕草繩的恐慌心理，充分反映在新冠變種病毒Omicron來襲，全球股市、油價、比特幣等風險資產第一時間暴跌，新冠疫情持續兩年，不斷有變種病毒出現，這次傳出傳播感染力比Delta大兩倍的Omicron，病毒在南非擴散。

金融市場十年怕草繩，只要有類似蛇的身影就會害怕，Omicron的威力被媒體誇大，最早發現新病毒的南非每天新增確診人數，從200人增加到3,220人，但多數是年輕人輕症，住院率並沒有真正上升，未來2～3週至關重要，預期疫苗製造商將提供Omicron疫苗有效性的初步結果，瞭解Omicron造成的死亡率、重症率及傳播特徵的更多數據，因此金融市場維持一段時間的不確定性。

各國政府在第一時間封鎖邊境，寧可錯殺一千，不可放過一人，南非政府誠實快速揭露Omicron疫情，卻遭各國禁止航班旅客入境，這也是十年怕草繩的恐慌心理，對經濟復甦不利，但也會阻止病毒擴散。

萬寶投顧蔡明彰強調，全球股市自然先跌後漲，未來2～3週有關Omicron的數據尚未發布前，金融市場的觀察先行指標看南非幣走勢，一般認為南非有800萬人愛滋病感染者，佔全國人口13％，是全世界最多感染的國家，免疫力下降，因此造成新冠病毒的變種不斷出現。

南非幣大貶到16.3元，創今年最大跌勢，象徵Omicron的威脅擴大，但週一強力升值1％，來到16.1元，Omicron的危機舒緩。美股電子盤反彈，台股守住季線，南非幣的10日線及月線大約15.8～15.6元，如果未來2～3週Omicron數據發佈前，南非幣升值到上述價位，極可能暗示狀況不會惡化，全球股市將有反彈空間。

以台股為例，自16,162點底部反彈，最高17,986點，反彈1,824點，回檔一半在17,074點，這位置也接近季線支撐，台股應有守。反之未來2～3週的南非幣持續貶值，再創新高，台股在內的全球股市恐短暫反彈後再探底。

萬寶投顧蔡明彰強調，風險與機會是一體兩面，Omicron也帶來投資機會，最直接是防疫概念股及疫苗股，口罩、清潔用品是直覺式的投資，但過去兩年已充分反映疫情紅利，口罩的恆大(1325-TW)，去年EPS 23元，自15.4元漲到216元，大漲13倍，但今年第三季，轉為EPS虧損0.29元，前三季只有3.18元，最主要原因是口罩已供過於求，第三季毛利率，從去年第三季的70％極速降至11％了。

台灣疫苗恐進度落後，高端疫苗(6547-TW)尚未被歐美認證，更不用說對抗Omicron了，生技股只是蹭新聞熱點，哄抬股價。Omicron真正的投資機會在供應鏈的短缺擴大，各國政府的封鎖政策將使晶片、原物料、海運的供應出現短缺，甚至中斷。

上週黑色星期五，一般產業的龍頭全倒，唯有全球最大貨櫃輪丹麥的馬士基逆勢收紅，馬士基掌控全球五分之一海運貨物運輸，具有指標性，2020年新冠疫情爆發也是一馬當先上漲。

Omicron病毒也許救了海運的股價，因為今年全球海運股大漲數倍後，已走入大幅向下修正。貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)自高點到低點下跌逾六成，目前雖反彈但站不上半年線，最主要是市場認為好光景已結束，運價看跌。不過，Omicron增添新變數，中國將在明年2月舉辦北京冬奧，記取日本東京奧運被疫情拖累而延後的教訓，中國政府下定決心疫情清零政策。

中國近期調整船員隔離規定，要求船員返回中國大陸之前隔離三週，抵達港口又隔離兩週，然後在所屬省份再隔離兩週，前後長達7週，才能與家人團聚，為了遵守中國的規定，船公司不得不重新安排航行路線，導致運輸時間拖長及船員換班延期，加上美國塞港惡化，未來航運運價將進一步在今年第四季及明年第一季的淡季上漲。

另外，印度船員佔全球船員170萬人的2成，印度政府也可能加大船員的疫情管控，而且印度船員施打完整疫苗的比例很低，也使全球航運能力供應不足，而造成運價大幅上漲，目前已有多個歐美國家抵制北京冬奧，如果大陸政府沒有控管疫情，落人口實，恐各國藉機不派選手參賽，中國是出口大國，全球十大貨櫃港口佔了7個，一旦防疫限制，全球運價必然大漲。

5～6月間，深圳鹽田港傳出疫情，當地政府收緊防疫措施，導致港口運轉能力急速下降，運價飆升。大陸最大貨櫃輪中遠海控及台股貨櫃三雄在7月初創下天價，與鹽田港疫情有很大的關係，當時全球吞吐量第三的鹽田港，開往歐美的貨櫃輪必須在港口等待16天，當然拉升運價，但Omicron的病毒有可能使大陸佔了全球前十大的7個港口，都收緊防禦措施。

萬寶投顧蔡明彰強調，淡季連漲3週的SCFI運價，本週可望加大漲幅，大陸最大貨櫃輪中遠海控，週一漲停，創高點來本波修正的最大單日漲幅。相對貨櫃三雄漲幅不大，長榮、陽明碗型底已完成，但頸線尚未突破，欠缺新的刺激因素，Omicron給予貨櫃三雄關鍵的救生圈。

東南亞運價上週大漲10％，貨櫃三雄第四季獲利將受惠，萬海及以色列以星航運(ZIM)因塞港停駛美西線改到亞洲線，第四季會賺更多，德國赫伯羅特調漲亞洲到北歐線運價70％，顯示全球大型貨櫃輪獲利持續增長。

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