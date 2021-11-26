航運、鋼鐵、面板、記憶體 低基期股的操作方式

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，拜登正式提名鮑爾續任Fed主席，由於鮑爾直言續任第一要務為抗通膨，讓市場聯想明年可能提升升息次數；美國為了仰制通膨，打算與多國聯合釋放戰備儲油，市場聞升息而色變，創高的美股進入震盪，究竟升息對全球股市，將帶來多少改變？

從歷史經驗來看，美國在30年來共經歷四次升息循環，分別為1990兩次、2000年及2010年，而這幾次中只有兩年表現較不佳，標普分別跌了9%及4%，算算幅度也不大，而目前時空背景又和以往不同，美國10月消費者物價指數(CPI)年增率高達6.2%，公債殖利率1.625％來看，再升也趕不上資金縮水的速度，台南房市狂飆一年內漲了78%，物價隨便動輒上漲5%、10%，資金為了效益，還是要往報酬率好的標的去，若明年開始升息，股市當然會反應，但屆時應該是趁壓回整理後尋找機會，而不是一昧的隨市場搖擺，如欲長期追蹤盤勢，可鎖定(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ)

萬寶投顧楊惠宇指出，第四季即將結束，許多題材性標的都已經輪漲一回，近期無論外資或投信佈局來看，低基期個股有慢慢取代強勢標的現象，航運、鋼鐵、面板及記憶體為代表，同為低基期，但產業前景不同下，操作方式也不相同。

其中面板明年獲利會比今年差，因為確實報價在下滑，但整體面板產業已產生結構性改變，三星退出、中國重點轉向半導體，加上醫療及車用對於新一代技術面板也有需求，故不會再重回以往只賺幾毛的窘境，不過畢竟獲利高峰已過，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)股價己接近8月高點，不過還有6~8月的套牢賣壓需消化。

美西大塞港，航運依舊供不應求，長榮(2603-TW)、萬海(2615-TW)紛紛調漲近洋線運價約20%~30%，即便今年獲利大賺上看45元、即便本益比只有3倍，但只怪之前的大漲太迷人，股價只要稍一漲就引來一堆投資人當沖，航運明年有機會，但短線恐怕要再等等。

萬寶投顧楊惠宇認為，拜登簽署基建案加上取消部份鋼鐵進口關稅，讓鋼鐵股小漲一段，後隨中國打壓鋼鐵而下跌，目前市場對鋼鐵後勢出現雜音，不過整體仍是偏較正向看待，正統的大成鋼(2027-TW)股價反而不如國內台南概念的海光(2038-TW)、威致(2028-TW)，房市在高通膨時代變成保值工具，為了避免未來更高成本，許多建商趕著蓋房，加上美、中拚經濟大舉建設，鋼性需求仍在，至於何者較有利基，歡迎加入LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)每日接收分析訊息。

萬寶投顧楊惠宇強調，記憶體屢被看外資看衰，但營收出來卻狂打外資，在記憶體歸為四大類，分別為DRAM及SRAM，屬於沒電免談，也就是資料會隨電力切斷後消失，至於FLASH及ROM則為一切好談，即便沒電資料也不會不見，而DRAM又分為利基型及標準型，其中標準型通用在PC上、另外FLASH分為NOR及NAND，其中NAND較為普遍，通用在USB及手機，投資朋友不用懂太多深奧理論，畢竟大家不是要來當工程師的，在記憶的挑選上，記得大方向是競爭越少越好、產能越高端越好即可！

晶豪科(3006-TW) 主要產能60%為DDR3，利基型產品市占高達75%，以往受到三星競爭獲利呈現較不穩定狀態，約介於2~3元中間，但在三星淡出DDR3轉往CMOS，供給減少加上報價上漲及低價庫存下，獲利由去年的3.85元到今年約18元水準，獲利三級跳，為記憶體成長最強者，己與力積電(6770-TW)訂下2年長約，在缺產能下得到保障，雖然明年獲利不會如今年強勁，但在供給減少下仍具一定優勢，為利基型產品代表。

南亞科(2408-TW) 為台塑(1301-TW)集團旗下轉投資，和美光策略聯盟，在九年前已經把重心由標準型轉往消費型利基產品，目前新建12吋晶圓廠用10奈米技術，往下世代DDR5前進，為先進技術代表。

旺宏(2337-TW)NOR Flash比重和華邦電(2344-TW)相差不遠皆為10%，深耕車用市場12年，旗下擁有12吋及八吋晶圓廠，其中八吋廠主要生產NOR Flash以及部分代工，為車用記憶體代表，也是少數10月營收再成長之記憶體廠，同時本益比7倍亦為相關概念股中最低者。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險