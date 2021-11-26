聯準會擬明年升息 這類股財報加持可望再登峰?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，全球通膨持續，讓投資市場明顯感受到壓力，雖然美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)如外界預期的繼續留任，但外界揣測12月左右聯準會就會加快減債腳步，甚至明年6月之後將會有三次升息，受到消息面的影響，美元指數一度漲至96.603，創16個月以來的高點，債市也走揚，壓抑了美國科技類股的表現，連帶台股高檔順勢拉回整理，但法人和新台幣走勢還算穩定，大盤下跌也未爆大量，因此仍舊樂觀看待。

不過，在預期明年升息情況下，建議在選股操作上還是要注意族群個股的基本面，強大的業績就像制震鋼樑，雖然地震來了房子會晃，但是不會倒。

疫情之後的生活就是更仰賴科技，晶片市場到明年還是缺，台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)積極擴廠仍然供不應求，明年分別有8％、10％的產品報價上漲空間。雖然晶圓雙雄股價近期拉回，但仍在上升趨勢軌道區間，只要美國科技股持穩，未來股價還有彈升。

而半導體持續擴廠增產也會帶動相關供應鏈和設備廠營運，像台積電未來三年資本支出預估1,000億美元，現在已經上看1,120億美元，半導體關鍵材料矽晶圓跟著水漲船高，整體漲價趨勢直逼2024年，合晶(6182-TW)已經開出第一槍，明年8吋矽晶圓調漲10％～20％。同族群的環球晶(6488-TW)、台勝科(3532-TW)、中美晶(5483-TW)、嘉晶(3016-TW)，未來也都將受益漲價效應業績進補。

另外，半導體濕製程設備供應商辛耘(3583-TW) 第三季營收12.89億元創單季新高、前三季營收32.48億元亦創同期新高，辛耘除了既有12吋晶圓再生服務，4吋和6吋SiC也陸續通過客戶認證，目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾4成，隨著兩岸持續擴產，以及台積電竹南廠明年啟用，營運將步步走高。

萬寶投顧陳子榕指出，我在10/18，就向大家推薦辛耘，當時股價才65.1元，低檔卡位之後，股價就節節走升，11/15創波段高點87.5元，漲幅35％，趁著股價拉回，11/23再度推薦，隔日只差一檔價位就亮燈漲停。

半導體測試介面大廠穎崴(6515-TW)10月營收重返3億元大關，第三季EPS高達3.57元，接近上半年總和，預估第四季營收獲利持續向上，穎崴目前訂單能見度已至明年上半年，明年營收力拚雙位數成長。看好穎崴的潛力，我在11/23股價低檔時和大家分享，隔日股價最高來到411.5元，漲幅15％。

萬寶投顧陳子榕指出，綜觀台股基本面，雖然航運、鋼鐵獲利已過高點，但電子族群明年獲利仍有7％成長空間，台股持續挑戰萬八，除了業績績優股，台美也持續對話合作，包括電動車、乾淨能源、5G在雙方深化合作下，未來營運也是精采可期。

華擎(3515-TW)為主板廠，雖然第三季受越南廠停工影響，導致單季營收獲利雙降，但單季EPS仍以3.36元創同期次高，第四季越南廠已復工6成，兩岸協力廠也擴大支應產能到位，拉升10月營收獲利回溫，預料將帶動第四季營運重返正軌，累計前10月純益18.14億元，每股賺進15.49元。華擎產品包括主板、伺服器、顯卡和工業電腦，其中，顯卡供不應求情況將延續到明年上半。

凌陽創新(5236-TW)為凌陽集團旗下IC廠，主要產線為網路攝影機用影像訊號處理器(ISP)，市佔超過4成，近期搶搭元宇宙商機，順利打入VR/AR頭戴式顯示器供應鏈，股價表現強勢；凌陽創新10月營收19.29億元，年成長35.9％，創下同期新高，前三季獲利接近1個股本，而未來除了持續開發低功耗、AI產品，也積極開拓物聯網、遠距醫療及工業用市場。

富采(3714-TW)今年業績大躍進，繼上半年轉虧為盈之後，第三季繳出單季EPS 1.91元、年增57％、毛利率24.8％的好成績，第四季受惠Mini LED、高階紅光產能滿載，高階四元、車用及植物照明維持暢旺，淡季不淡；因應明年Mini LED背光應用百花齊放，富采持續擴產，年底前增產20％、明年第二季增產達50％，加上隆達COB封裝也進行擴產，預估明年毛利率將大幅提升，明年EPS上看4.21元。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險