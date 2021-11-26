投資總鋪師：從電子漲到航空、生技 年底誰的美夢行情最大？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，拜登提名鮑爾連任Fed主席，市場預期Fed的態度轉鷹可能提早升息，美股出現震盪，台股大盤K線也出現連5黑，但拉回幅度很有限，即使對利率敏感的科技股，那斯達克指數11月以來上漲2.2%、費城半導體更是大長的12.1/%；反觀以傳、金融等藍籌股為主的道瓊指數依舊負報酬。

這也呼應我在10月專欄分析，Fed於11月宣布QE退場後，科技股將跑贏傳產股，且美元走強、原物料易跌難漲，最近美元已經創下一年半來的新高、美國西德州輕原油則從每桶85美元跌到78美元。

萬寶投顧王榮旭強調，景氣回升對科技股的正面影響遠大於利率，所以電子主流並未因鮑爾連任而有所改變。電子只是輪漲，從原本地元宇宙的宏達電與威盛，星鏈計畫的昇達科(3491-TW)與台揚(2314-TW)漲多整理，資金輪動點火DRAM、矽晶圓到ABF載板等族群，反應的都是明年業績的展望。

DRAM明年新世代產品DDR5搭上元宇宙商機，美光出現一波強漲，也帶動南亞科、華邦電、旺宏等國內的DRAM股反彈。但更有爆發力的是IC設計的茂達(6138-TW)，新產品DDR5電源管理IC明年放量出貨，是是隱藏版元宇宙概念股，明年業績將更上一層樓，今年前三季EPS達9元、估計今年全年 12元、明年上看15~18元，本益比在IC設計中仍然相對低估，後市看好。

矽晶圓及ABF載板受惠全球晶圓廠大擴產而供不應求，年底到明年第一季都有漲價的機會，且漲幅可望達到兩位數的大幅成長，貢獻明年業績大躍進。台勝科(3532-TW)現貨比重較高，受惠漲價最為直接。而8吋又比12吋矽晶圓更缺，專做中小尺寸矽晶圓的合晶(6182-TW)身價也水漲船高，估計合晶今年EPS 2元、明年獲利有機會翻倍。

ABF載板也有獲利跳升的情況，例如欣興(3037-TW)今年EPS估計8元、明年上看10~12元，難怪漲到200元還欲罷不能。

年底選股不能只看今年獲利，明年能賺比今年多才是重點，這就是為何很多今年獲利很高得股票市場卻給予很低的本益比的主因。航空股華航(2610-TW)與長榮航(2618-TW)就是最好的例子。第三季單季EPS分別為0.5元及0.3元，估計今年全年各為1.3元與0.7元，但股價漲到近30元，看起來好像本益比很高，但明年在全球疫苗普及率逐漸提高之下，各國邊境管制逐漸開放成為趨勢，航空客運量將比今年明顯成長，所以航空雙雄明年EPS都將挑戰3元。但長榮航客運占比較高，所以貨運為主的華航今年EPS雖然高於長榮航，但是明年長榮航獲利則可望超車華航，未來股價出現黃金交叉的機會很高。

另外，講到美夢行情還有誰的夢比新藥更大呢？11月台股漲幅第一名不是元宇宙也不是航空股，而是新藥股藥華藥(6446-TW)，11月以來大漲了100%，因為旗下用於成人真性紅血球增多症(簡稱PV新藥)在2019年歐洲取得藥證之後，如今也獲得美國市場的准入許可，市場商機上看百億。

另一檔新藥股合一(4743-TW)旗下治療糖尿病傷口癒合新藥，也正在爭取美國及中國兩大市場的准入，由於此藥多國臨床三期試驗數據已經達標，並且取得台灣藥證，沒有解盲過不過關的問題，只剩下何時獲得進入美中市場的時間問題。

萬寶投顧王榮旭指出，美國與中國是大於台灣數10倍甚至上百倍的龐大市場，糖尿病患者人數又相當多，合一新藥性價比遠高於市場上已上市是的同類型藥品，美中市場的准入對合一而言是業績的強力大補丸。11月初專欄曾提醒讀者，有特定的外資默默吃貨合一的籌碼，就連過去很少買新藥股的投信本週也進場，今天創造波段高點之後拉回有甩轎的味道，在年底前可望有藥證回覆的利多期待之下，後市相當值得追蹤。

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