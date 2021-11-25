櫃買中心偕7創櫃板公司 參加「2021 Meet Taipei」媒合曝光成果豐碩

【撰文／陳澤樂】

「2021 Meet Taipei」創新創業嘉年華為期三天於110年11月20日圓滿落幕！共計超過400家新創團隊及企業參與盛會，吸引超過上萬人次參觀，櫃買中心為推廣創櫃板及提升創櫃板公司之曝光度!

為提升創櫃板公司知名度，協助其推展業務，櫃買中心歷年來定期贊助參加國內重要主題展覽及舉辦業務或投資媒合活動，邀請創櫃板公司參加，提供場域讓公司直接與跨業及同業廠商、消費者及投資人等進行接觸及洽談，希望藉由各類型之活動，為創櫃板公司注入更多成長能量，發掘潛在合作商機，增進公司競爭力。

櫃買中心自103年起每年參加「Meet Taipei」創新創業嘉年華，今年已邁入第8年，各屆活動參展公司家數及到場人次持續增長。櫃買中心特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集與本展主題相關之人工智慧、5G、數據智能、軟體服務、手機應用程式、雲端解決方案、行銷科技、醫療科技等領域之廠商，包括宇萌數位(7406.TW)、樺緯物聯(7455.TW)、卡訊電子(7497.TW)、千才生醫(7521.TW)、華圓設計(7532.TW)、邦柏智慧(7568.TW)、環球睿視(7587.TW)等7家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。11月18日至20日展覽活動期間，櫃買中心於主題專區提供專人諮詢服務，向現場蒞臨詢問廠商及民眾介紹創櫃板制度，眾多廠商對創櫃板提供的免費輔導及籌資資源表達高度興趣。

櫃買中心表示，創櫃板為扶植未公開發行企業發展，提供輔導與籌資兩大功能。輔導方面，櫃買中心與國內優質會計師事務所合作，協助申請創櫃板企業建置簡易會計及內控制度；提供輔導企業各項主題培訓課程及一對一法律諮詢服務；邀請企業與本中心共同參加國內大型主題展覽或補助企業自行參展之費用；主動為創櫃板公司舉辦業務及投資媒合活動。登錄創櫃板公司還可免費運用創櫃板籌資系統辦理籌資，只要將辦理籌資相關資訊於創櫃板專區揭示5個營業日後，投資人即可於創櫃板籌資平台進行認購，籌資公司並可選擇認購之投資人。

本次參展之創櫃板公司對於提升公司知名度，拓展公司業務與資金媒合機會確收成效。未來櫃買中心將持續邀請創櫃板公司共同參加國內大型主題展覽，達到協助公司成長與推廣櫃買中心服務之雙重目標。