石英元件供不應求 概念股大PK

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

指數在站上17633之後開始穩步走升，上攻至１萬８開始出現壓力，鮑爾續任後表示（投通膨）為第一要務，十年美債殖利率來到1.625%，反應對升息的想像，但除非FED出手，否則市場資金動能依舊維持充沛。

道瓊、費半、納斯達克跟標普都站穩在月線之上，其中費半離月線最遠，主要功臣是「元宇宙」，成交量只有11月11日短暫一天來到四千億之上，後續都無法持續放大，外資近兩年賣超台股，本月開始有較積極動作，其操作多以中長期為主，故在短期較不會有表現，台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)等權值股在此負起撐盤作用。

和18034比起來，融資減少融券增加，未來將由兩道力量：軋空手及軋空頭，配合活蹦亂跳的中小型股，帶領指數往萬八攻堅，而這上漲過程中類股轉換將加快。

此次帶領盤面的兩個主軸—低軌衛星以及元宇宙，一個有數字、另一個沒數字，無論如何這兩個題材都上漲了，告訴你現在的趨勢就是「題材當道」，當然題材有分很多種，所謂買股票找理由，這個理由可能是營收、可能是前景、也可能是供需產生變化，當需求大於供給時，報價就會上漲，報價一上漲，營收及獲利通常也會起來，而近期最夯的漲價，當非「石英元件」莫屬。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1465期】

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