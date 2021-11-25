數位之眼 光學鏡頭的下波成長動能在哪？

【撰文／張文赫】

消費性電子、安控、車用、VR…鏡頭產品多元，個股趨勢呢?

早年光學鏡頭主要使用在相機、攝/投影裝置，後來智慧型手機崛起，需求大幅成長，並隨手機硬體升級，前/後置鏡頭、單鏡頭轉多鏡頭，將需求拉到新高度，締造近年光學鏡頭大廠的輝煌戰績，但手機鏡頭成長還是到了極限，連制霸10多年手機鏡頭的前股王大立光(3008)都殞落，光學鏡頭產業開始由盛轉衰了嗎? 其實第二波大成長近在眼前。

為何手機的鏡頭成長到極限?

從智慧型手機發展多鏡頭開始，移動裝置就一直是光學鏡頭的最大應用市場，但近年戰局有了變化，首先要知道，為什麼智慧型手機會發展成多鏡頭? 一般來說，搭載在智慧型手機上的多鏡頭有主鏡頭、超廣角、長焦鏡頭(又稱遠距or望遠鏡頭)、微距鏡等，畫質最好的是主鏡頭，超廣角則是可以容納較多的景物，需攝入大量內容時適用，長焦鏡頭則用來拍攝較遠的景物，微距鏡注重近距離細節的拍攝，科技進步下，拍攝可達到的效果越來越好。

這些功能目前都已在智慧型手機上實現，遠拍、近拍、廣拍等都達到了，但下階段還可以怎麼拍? 老實說，聚焦在「拍攝」功能上，這些鏡頭已經很夠了，也不是說搭載更多特殊功能不好，但一般人用得到嗎? 加鏡頭有額外成本，還會影響外型，除了少數特用裝置，一般智慧型手機要滿足的是輕度使用需求，再來看看手機的發展狀況，智慧型手機出貨量2018、2019、2020皆為負成長，雖隨著5G手機的汰換商機，近期應有望回到正成長，但每隻手機搭載的鏡頭數量還是差不多，就算整體出貨量回歸正數，再次大成長的可能性高嗎? 更遑論中國強勁競爭者的影響。