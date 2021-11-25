鮑爾連任 半導體為投資要角？

【撰文／陳子榕】

今年上市櫃企業獲利頻創新高，第三季獲利就高達1.18兆元，前三季獲利3.22兆元，年成長將近一倍，預估今年全年獲利突破4兆元應該沒問題，這麼強大的獲利外資圈也不得不按讚，尤其美股那斯達克和費半持續創高，內外利多雙星拱照之下，半導體族群將有望扮演台股上攻的最大推手。

半導體自疫情以來景況熱絡不用多說，晶圓代工報價節節攀升，明年依然維持上漲走勢，原本外界預期明年晶圓代工報價整體漲幅大概只有5%，但現在幾乎上修翻倍，預估台積電(2330-TW)明年有8%上漲空間、聯電(2303-TW)有10%、世界先進(5347-TW)則有7%。

台積電股價經過一段時間的整理最近回到最高623元，目前本益比為27倍，但未來營收獲利展望都將再提升，預期本益比仍有向上空間，同時帶動同業發動比價效應，像是台灣第二大晶圓代工廠聯電，今年營收有望締造新猷，但目前本益比卻只有15.74倍，股價確實委屈，另外，同樣提供晶圓代工的世界先進目前本益比為18倍、旺宏(2337-TW)8倍、茂矽(2342-TW)23倍，也都偏低。

另外，上市櫃今年獲利創高也將帶動明年整體現金殖利率提升至4.5%~5%的高水準，年底前包括外資、壽險、金融機構等自有資金部位，將會大舉搶進高殖利率個股，像是今年大賺錢的金融、面板族群近期都有不少投信布局的影子。