生技行情啟動 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

財報空窗期正式啟動，從現在到明年Q1行情將由小型股作表現，櫃買指數領先大盤攻過前高，股票漲多難免拉回，資金轉由還沒漲到的族群輪動，櫃買市場強中強，除了留意中小電子外，生技股行情亦欲罷不能。近期最飆的藥華藥(6446)連飆6根漲停板，11月股價低點90元漲到189.5元大漲一倍，大漲主因是旗下Besremi 11/13獲得美國FDA核准使用於成人真性紅血球增多症(PV)，但其實藥華藥Besremi早在2019年已取得歐洲藥證，韓國藥證也在10月獲准上市許可，如今拿下PV美國最大市場，商機上看百億，市場想像空間大。

合一有望複製藥華藥走勢，最快年底取得中國藥證

1462期推介過合一(4743)同樣具有新藥想像空間，旗下糖尿病足新藥ON101速必一同樣是進行多國臨床試驗，今年五月已取得台灣藥證並於6月推動上市，目前正積極推動全球藥證許可。中國時程最快於年底前獲得許可，美國市場以醫材510(k)申請縮短進入美國市場，三期臨床則是持續執行，根據合一臨床結果顯示，速必一能夠顯著促進傷口癒合，加上療程價格具競爭力，能夠每年減少糖尿病照護費用超過60%。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1465期】

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