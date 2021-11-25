被動元件 留意作帳行情

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

美國聯準會恐加力度打通膨、遠東集團遭大陸罰款等影響，加權指數自上周五見到17986的高點後，本周回測到17500找支撐，從10月以來台股一路上漲到如今將要突破前高，漲多修正是很正常的，類股族群持續輪動，只要量能還在這個盤都還很健康，近期有許多創高股漲勢開始停歇，反倒是低基期的類股開始有零星表現，矽晶圓的環球晶股價站回季線上，合晶11/24跳空漲停板帶量突破前高，加上前陣子我提到的石英元件族群，不難讓人開始注意被動元件族群是否將要復活?以台股目前位階在10日線附近震盪，被動元件普遍剛突破季線基期相對低，而且被動元件今年獲利成長並不差，有些明年甚至有機會創歷史新高，加上年底了，是否有集團作帳及投信作帳等行情?可以值得期待。

被動元件龍頭 本益比不到10倍

被動元件龍頭國巨(2327)，雖然第四季進入淡季庫存調整，不過明年開始正式併入奇力新後，預估新國巨營收將增加逾200億元，且產品線將更完整覆蓋電阻、電容及電感，給予客戶更多選擇，有助於同業競爭及提升議價能力，但在換股影響下，國巨股本也將由現在的49億元增加到55.17億元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1465期】

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